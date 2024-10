En début de mois, United Launch Alliance (ULA) a procédé au deuxième lancement de la fusée Vulcan (Vulcan Centaur) depuis Cap Canaveral en Floride. Remplaçant d'Atlas V, ce lanceur lourd avait effectué son vol inaugural en janvier et a réalisé son deuxième vol de certification.

Pour ULA, la mission dite Cert-2 est considérée comme un succès. Ce deuxième vol de certification était requis dans le cadre du processus de certification de l'United States Space Force. De quoi ultérieurement envisager des missions de sécurité nationale pour les États-Unis.

Après le décollage, la fusée Vulcan a atteint l'orbite et a déployé sa charge utile comme prévu. En l'occurrence, il s'agissait d'une charge utile factice - un simulateur de masse - parce que le vaisseau cargo et petite navette spatiale Dream Chaser de Sierra Space n'a pas pu être prêt pour le vol.

Une anomalie sur un booster

Pendant le lancement, un des deux propulseurs d'appoint de la fusée a toutefois connu une anomalie. Environ 37 secondes après le lancement, des étincelles sont apparues au niveau du col de la tuyère, dont une partie a fini par tomber.

Malgré cet incident et en l'absence d'explosion, le lanceur a été en mesure de compenser le manque de poussée du booster avec une correction de trajectoire et quelques secondes de fonctionnement en plus pour l'étage supérieur Centaur V.

" Nous avons eu une observation sur l'un de nos boosters à poudre, mais nous sommes globalement satisfaits des performances de la fusée qui s'est insérée dans le mille ", a déclaré Tory Bruno, le président et patron d'ULA (coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin).