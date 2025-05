Amazon a récemment dévoilé Vulcan, son premier robot d'entrepôt doté d'un sens du toucher, marquant une avancée majeure dans l'automatisation de ses centres logistiques. Conçu pour travailler aux côtés des employés, Vulcan est capable de manipuler environ 75 % des articles stockés, une tâche auparavant réservée aux humains.

Vulcan se distingue par ses deux bras robotisés : l'un, équipé de capteurs de force, réorganise et place les articles dans les compartiments en tissu des étagères, tandis que l'autre, muni d'une ventouse et d'une caméra alimentée par l'IA, extrait les articles avec précision. Les capteurs de force permettent à Vulcan de détecter le contact avec un objet et d’ajuster la force et la vitesse appliquées afin d’éviter d’endommager les articles qu’il manipule.

Son système d'IA, entraîné sur des données tactiles et de force, lui permet d'apprendre de ses erreurs et d'améliorer ses performances au fil du temps.

Vulcan et ses deux bras robotisés / Amazon

Déjà opérationnel dans les centres de Spokane (état de Washington) et Hambourg en Allemagne, Vulcan a traité plus de 500 000 commandes. Il est principalement utilisé pour récupérer des articles situés en haut et en bas des étagères de huit pieds de haut, réduisant ainsi les efforts physiques des employés.

Bien qu'Amazon affirme que Vulcan soit conçu pour compléter le travail humain plutôt que de le remplacer, son déploiement s'ajoute aux 750 000 robots déjà présents dans les entrepôts de l'entreprise, suscitant des préoccupations quant à l'avenir des travailleurs humains. Vulcan devrait être déployé dans d'autres sites en Europe et aux États-Unis au cours des prochaines années.