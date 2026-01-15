Par la voix de son PDG, Kevin Rountree, lors d'un bilan financier, l'entreprise de Nottingham a choisi de ne pas sacrifier ses talents sur l'autel de la productivité algorithmique.

Cette position forte consolide l'image de marque de Warhammer, fondée sur un savoir-faire artisanal et une créativité 100% humaine, faisant écho à sa propre mythologie qui qualifie l'IA d'« Abominable Intelligence ».

Pourquoi une telle décision à contre-courant du secteur ?

L'étincelle qui a mis le feu aux poudres remonte au printemps 2024, lors du prestigieux concours de peinture Golden Demon Gate à l'AdeptiCon. Un lauréat avait utilisé une image générée par une IA pour le décor de sa figurine, déclenchant une vive polémique au sein de la communauté. Cet événement a forcé Games Workshop à prendre une position ferme pour préserver l'intégrité de ses compétitions et, plus largement, de son univers.

Cette affaire a servi de catalyseur, poussant la direction à formaliser une politique globale. La motivation principale est double : d'une part, le respect des artistes et de l'artisanat, et d'autre part, la protection de la propriété intellectuelle. Les IA étant entraînées sur des bases de données massives sans toujours respecter le droit d'auteur, leur utilisation représente un risque juridique que l'entreprise refuse de prendre.

Quelle est l'étendue de cette interdiction ?

La politique interne de Games Workshop est une véritable tolérance zéro. Elle bannit formellement le recours à l'IA dans tous les processus de création. Cela inclut le design des figurines, les illustrations des livres et codex, ainsi que l'écriture des romans de la Black Library. Tout doit rester 100% humain, une garantie sans ChatGPT pour protéger ce qui fait la valeur de la licence.

Loin de chercher à réduire ses effectifs, l'entreprise a annoncé continuer d'investir massivement dans ses équipes créatives. Elle recrute activement des illustrateurs, des sculpteurs et des auteurs pour enrichir ses univers. Cette stratégie de création valorise le talent humain comme le cœur de son modèle économique, justifiant ainsi le positionnement premium de ses produits.

Comment cette stratégie se compare-t-elle au reste de l'industrie ?

La position de Games Workshop est presque anachronique dans un paysage où les géants du divertissement intègrent l'IA de manière agressive. Des entreprises comme Electronic Arts ou Square Enix voient dans ces technologies un levier d'efficacité et de réduction des coûts, quitte à licencier des équipes créatives. En choisissant la voie inverse, GW se positionne comme un bastion de la création traditionnelle et de la valeur artisanale.

Cette décision trouve un écho saisissant dans la mythologie même de Warhammer 40,000, où l'« Abominable Intelligence » est une hérésie bannie après une guerre dévastatrice contre les machines. En 2026, la fiction rejoint la réalité : l'entreprise applique le dogme de son propre univers, faisant de la main de l'homme le seul outil de création sacré. La boucle est bouclée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Games Workshop a précisément interdit ?

Games Workshop a interdit l'utilisation de toute intelligence artificielle générative pour la création de contenu, que ce soit pour le design des figurines, les illustrations, l'écriture des livres ou la participation à des concours officiels comme le Golden Demon.

Pourquoi cette interdiction a-t-elle été mise en place ?

La décision a été prise pour deux raisons principales : protéger la propriété intellectuelle de la franchise contre les risques juridiques liés aux IA et affirmer son engagement envers le respect et la valorisation du travail de ses créateurs humains (artistes, sculpteurs, auteurs).

Cette politique s'applique-t-elle aussi aux créations des fans ?

La politique interne concerne les employés et les processus officiels de l'entreprise. Cependant, les règlements des concours officiels, comme le Golden Demon, interdisent désormais explicitement aux participants d'utiliser l'IA, s'assurant que les œuvres primées sont entièrement le fruit du talent humain.