Il y a comme un air de déjà-vu. Après Universal Music le mois dernier, c'est Warner Music qui enterre la hache de guerre avec Udio. La start-up de musique par IA était sous le feu des critiques pour avoir entraîné ses modèles avec de la musique protégée sans autorisation.

En 2026, Udio lancera une plateforme de création musicale par IA, basée sur un catalogue entièrement sous licence.

Comment fonctionnera la nouvelle plateforme musicale ?

Le nouveau service d'Udio se présentera comme une plateforme par abonnement où la créativité des fans pourra rencontrer le catalogue des professionnels.

Les utilisateurs auront la possibilité de créer des remix, des reprises ou même des chansons complètement nouvelles en utilisant les voix et les compositions des artistes qui auront explicitement choisi de participer.

Les artistes et compositeurs qui acceptent d'intégrer leurs œuvres à la plateforme seront crédités. Ils auront le contrôle et une nouvelle source de revenus. Udio s'est engagé à déployer des protections étendues pour la protection des droits d'auteur.

Un virage stratégique des majors

Ce partenariat illustre un changement de paradigme. Plutôt que de combattre une technologie inéluctable, les labels cherchent désormais à l'encadrer et à en tirer profit.

" Nous sommes fermement engagés dans la protection des droits de nos artistes et compositeurs, et Udio a pris des mesures significatives pour garantir que la musique sur son service sera autorisée et sous licence ", déclare le patron de Warner Music.

Il ajoute qu'il s'agit d'exploiter de manière responsable le potentiel de l'IA, en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités créatives et commerciales.

Bientôt une annonce de Sony Music ?

Alors que le service actuel d'Udio restera accessible durant la transition, la future plateforme sous licence pourrait bien devenir la norme. Les regards se tournent notamment du côté de Sony Music.