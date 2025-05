La nouvelle est tombée, brutale. Activision met un terme au support de Call of Duty: Warzone Mobile. Le Battle Royale nomade, lancé avec de grandes ambitions il y a un peu plus d'un an, n'aura pas fait long feu. Il visait à transposer l'expérience intense de Warzone sur smartphones. Mais le public mobile n'a visiblement pas suivi sur la durée. C'est un coup d'arrêt net pour cette déclinaison de la célèbre franchise.

Warzone Mobile : un espoir déçu, des chiffres qui parlent

Le lancement avait pourtant été un succès, dès décembre 2022. Les premiers chiffres de téléchargements étaient même qualifiés de "plus que respectables". Mais l'enthousiasme initial n'a pas suffi. Les revenus générés par Warzone Mobile et l'engagement des joueurs sont restés loin, très loin, des attentes d'Activision. La comparaison avec son aîné, Call of Duty: Mobile, est cruelle. Six mois après sa sortie officielle plus large, Warzone Mobile affichait un modeste revenu de 13 millions de dollars. Pendant ce temps, Call of Duty: Mobile caracolait avec près de 2 milliards de dollars de dépenses joueurs depuis 2019. Activision justifie donc sa décision sans ambages. L'éditeur se dit "fier d’avoir réussi à proposer une version authentique de Call of Duty: Warzone sur mobile". Mais il admet que "le jeu n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté auprès des joueurs mobiles, contrairement aux audiences sur PC et consoles." Un bilan difficile pour ce Battle Royale.

Concrètement, qu'est-ce qui change pour les joueurs ?

Cet arrêt de support a des conséquences immédiates. Depuis ce dimanche 18 mai 2025, impossible de télécharger Call of Duty: Warzone Mobile. Le jeu a disparu du Google Play Store et de l'App Store d'Apple. Les fonctionnalités sociales au sein du titre ont également été coupées. Plus aucun nouveau contenu saisonnier n'est à attendre. Fini aussi les mises à jour de gameplay. Les microtransactions sont également stoppées net : plus d'achats de points CoD ou de "Black Cell" avec de l'argent réel. Une lueur d'espoir subsiste pour ceux qui ont déjà le jeu installé. Activision l'assure : les serveurs pour le jeu en ligne restent actifs, du moins "pour le moment". Ils pourront donc continuer à jouer avec le contenu existant. La progression croisée avec les versions PC et consoles, ainsi que les inventaires partagés, restent aussi fonctionnels. Les points CoD déjà achetés pourront toujours être dépensés dans la boutique du jeu.

Activision recentre sa stratégie mobile sur son champion

Face à ce revers pour Warzone Mobile, Activision ne reste pas les bras croisés. L'éditeur semble vouloir concentrer ses forces sur son autre grand succès sur smartphones : le très populaire Call of Duty: Mobile. Les joueurs déçus de Warzone Mobile sont d'ailleurs activement encouragés à faire la transition. Pour adoucir la pilule, des "incitations spéciales" ont été mises en place dans Call of Duty: Mobile à leur attention. Même si les serveurs de Warzone Mobile tournent encore, l'absence de nouveautés signe probablement la fin progressive de ce jeu mobile. Les joueurs, toujours avides de contenus frais, risquent de rapidement chercher d'autres terrains de jeu. La stratégie d'Activision pour sa franchise phare sur le marché mobile s'appuiera donc, plus que jamais, sur la locomotive Call of Duty: Mobile.