Filiale d'Alphabet (maison mère de Google), Waymo va commencer à proposer des trajets sur les autoroutes dans trois de ses marchés clés : la région de la baie de San Francisco, Phoenix et Los Angeles.

Pour les robotaxis de Waymo, cette capacité sera déployée progressivement et lorsque l'itinéraire sur autoroute est sensiblement plus rapide.

L'autoroute est une étape complexe

Si Waymo teste ses véhicules sur autoroute depuis plus d'une décennie, le passage à un service commercial sans chauffeur de sécurité est un défi d'une autre ampleur. Les vitesses élevées augmentent les enjeux de sécurité.

Un responsable de Waymo souligne cette complexité en décrivant la conduite sur autoroute comme " l'une de ces choses très faciles à apprendre, mais très difficiles à maîtriser lorsqu'il s'agit d'une autonomie complète, sans conducteur humain en cas de besoin, et à grande échelle ".

Quelles sont les garanties de sécurité avancées ?

Pour gérer les risques accrus, la société affirme avoir mené des tests intensifs, non seulement sur routes publiques, mais aussi en simulation pour des événements rares comme les motos en interfile ou les accidents.

Waymo a également collaboré étroitement avec les autorités, notamment la California Highway Patrol et la police de l'État d'Arizona. En cas de problème technique, les véhicules sont programmés pour quitter l'autoroute.

La question de l'acceptation publique reste entière, et d'autant plus en cas d'accidents qui pourraient s'avérer mortels.

Plus de 250 000 trajets par semaine

Cette présence sur autoroute s'accompagne d'une expansion géographique notable. Waymo a annoncé l'ouverture de son service à l'ensemble de la péninsule de San Francisco, jusqu'à San Jose, incluant une desserte de l'aéroport international de San Jose. Cela s'ajoute à l'aéroport Sky Harbor de Phoenix, qui est devenu la destination la plus populaire du service.

Avec une flotte de plus de 2 000 véhicules (principalement des Jaguar I-Pace) et plus de 250 000 trajets par semaine, Waymo consolide son avance sur des concurrents où la présence de chauffeurs humains est encore nécessaire.