C'est officiel, Waymo arrive en Europe. Spécialisée dans la conduite autonome, la filiale d'Alphabet confirme ce mercredi son intention de déployer son service de transport à la demande dans les rues de Londres.

Les premiers véhicules, des Jaguar I-PACE électriques équipés de la technologie Waymo Driver, commenceront à circuler dans les prochains mois avec des opérateurs de sécurité à bord. Un lancement commercial pour le public est attendu en 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Waymo en partenariat avec Moove

Pour préparer son arrivée à Londres, Waymo ne part pas de zéro. L'entreprise s'appuiera sur ses équipes d'ingénierie déjà présentes à Londres et Oxford, et collaborera avec son partenaire Moove pour la gestion opérationnelle de la flotte.

Ce dernier, dans lequel Uber a investi, se chargera notamment de la maintenance, du nettoyage et de la recharge des véhicules. Cette stratégie de partenariat est déjà éprouvée aux États-Unis, où Waymo collabore avec Uber à Austin et Atlanta.

" Nous sommes ravis d'apporter la fiabilité, la sécurité et la magie de Waymo aux Londoniens ", déclare Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo. L'entreprise met en avant son expérience avec plus de cent millions de kilomètres parcourus en mode entièrement autonome sur la voie publique et plus de dix millions de courses payantes Waymo Driver déjà effectuées aux États-Unis.

Waymo met en avant la sécurité

Waymo affirme que sa technologie est impliquée dans " cinq fois moins de collisions causant des blessures " que les conducteurs humains.

Le gouvernement britannique semble accueillir favorablement l'initiative, à en juger par la déclaration de Heidi Alexander, la ministre britannique des Transports : " Je suis ravie que Waymo ait l'intention d'apporter ses services à Londres l'année prochaine, dans le cadre de notre projet pilote. "

Ce service de robotaxis s'ajoutera au réseau de transport existant de la ville. Il mettra en outre la pression sur des concurrents locaux comme Wayve, une start-up britannique qui développe une technologie concurrente basée sur des caméras (pas de Lidar), et qui prévoit un projet pilote commercial à Londres pour l'année prochaine.