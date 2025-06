La chasse aux immigrants lancée par Donald Trump en Californie a généré une vague de protestation et de résistance se manifestant par des actions violentes. Tandis que le président des Etats-Unis envoie la Garde Nationale ramener le calme, des émeutes ont fait des dégâts et des blessés.

A Los Angeles, cela touche aussi les véhicules autonomes en circulation dans la ville. Au moins cinq robotaxis Waymo ont été incendiés, rapportent les médias locaux.

La voiture autonome, cible récurrente des tensions sociales

Sans être directement responsables de la situation, ces véhicules peuvent être pris pour cible dans les manifestations anti-voitures, anti-voitures électriques et/ou anti-voitures autonomes, avec différents griefs : accaparement de l'espace public par la voiture, fronde anti-électrique, rejet de l'innovation des véhicules autonomes...

Elles se retrouvent ainsi parfois prises à parti dans le cadre de manifestations plus générales de grogne sociale et font des cibles faciles et à portée de main pour des manifestants.

Potentiellement apparentées à la personnalité honnie d'Elon Musk, encore il y a peu bras droit de Donald Trump au sein du DOGE pour réduire les dépenses publiques et l'origine de licenciements de fonctionnaires "pas assez productifs", elles peuvent devenir des représentations du rejet des actions du gouvernement par une partie de la population.

Alphabet interrompt le service Waymo à Los Angeles

Le groupe Alphabet, maison-mère de Waymo, a confirmé la destruction de cinq véhicules autonomes et annoncé la suspension du service de transport jusqu'au retour au calme.

Sur les photos de l'AFP / Getty Images, on peut voir des inscriptions anti-voitures électriques inscrites sur les carrosseries. La police de Los Angeles souligne que les incendies de véhicules électriques dégagent des gaz très toxiques et invite à ne pas s'approcher des véhicules en feu.