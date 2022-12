Dans le cadre d'une version bêta, l'application de GPS communautaire Waze - qui revendique plus de 150 millions d'utilisateurs actifs par mois - expérimente une nouveauté qui pourrait aider les utilisateurs à éviter des routes potentiellement dangereuses, eu égard à un historique d'accidents.

Le cas échéant, les routes considérées accidentogènes apparaissent en rouge sur la carte. La fonctionnalité conserve néanmoins un caractère optionnel via les paramètres de l'application. Elle pourra au minimum servir d'alerte et inciter à faire preuve d'une vigilance particulière, d'autant que l'alerte peut ne concerner qu'une portion de route.

À en juger par une notification, la mécanique repose sur des rapports de la communauté d'utilisateurs. " À l'aide des rapports des conducteurs et de votre itinéraire, vous pouvez voir l'historique des alertes pour l'historique d'accidents sur certaines routes ", peut-on lire.

Source : Geektime

Et bientôt pour Google Maps ?

Malgré le statut de bêta, The Verge souligne qu'il s'agit de l'une des premières nouveautés de Waze à sortir depuis la fusion des équipes de Google Maps et de Waze, dans l'optique d'une collaboration accrue et de synergies.

En début de mois, il a en effet été rapporté que les équipes de Waze vont être intégrées aux équipes d'une division Geo qui supervise les produits Google Maps, Google Earth et Street View.

" Idéalement, maintenant que Waze partage plus étroitement avec Maps, davantage de données collaboratives d'utilisateurs pourraient être traitées et devenir de nouvelles fonctionnalités à l'avenir ", écrit le site.