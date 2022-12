En 2013, Google a racheté Waze pour environ 1,1 milliard de dollars. Aux côtés du géant Google Maps, l'application de GPS communautaire poursuit toutefois son aventure de manière autonome en matière de développement et en conservant sa marque.

Waze revendique 151 millions d'utilisateurs actifs par mois. Certaines de ses fonctionnalités populaires ont été intégrées à Google Maps qui est moins orienté sur la production participative pour l'amélioration des données de trafic.

Un changement va débuter en cette fin de semaine et va concerner les plus de 500 employés de Waze. Le Wall Street Journal rapporte que Google a décidé de fusionner les équipes de Google Maps et de Waze. Ce mouvement s'inscrit dans une logique de rationalisation et de réduction des coûts pour le groupe américain.

Pas une fusion des applications

Les équipes de Waze vont plus exactement être intégrées aux équipes d'une division Geo qui supervise les produits Google Maps, Google Earth et Street View. Google indique ne pas avoir prévu de licenciements dans le cadre de la réorganisation. En outre, il est prévu de maintenir Waze en tant que service autonome.

" Google reste profondément attaché à la marque unique de Waze, à son application aimée de tous et à sa communauté florissante de bénévoles et d'utilisateurs ", déclare la responsable des relations publiques de Waze à The Verge. Elle ajoute que la fusion des équipes permettra une collaboration technique accrue.

Moins d'agilité au sein de Google

Patron de Waze pendant de nombreuses années et notamment du temps du rachat par Google, Noam Bardin a quitté Google l'année dernière. Après ce départ, il avait souligné que Google a tenu sa promesse en donnant à Waze son autonomie.

Il avait également ajouté : " Toute notre croissance chez Waze après l'acquisition est le fruit de notre travail et non du soutien de la maison mère. Avec le recul, nous aurions probablement pu nous développer plus rapidement et plus efficacement si nous étions restés indépendants. "