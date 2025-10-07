Dans le giron de Google, l'application de navigation communautaire Waze est reconnue pour la pertinence de ses signalements en temps réel. Rapporter un incident demande une manipulation de l'écran ou l'utilisation de commandes vocales relativement rigides.

La donne change avec le déploiement de Conversational Reporting, une nouveauté dévoilée il y a presque un an . Elle utilise les capacités de l'IA Gemini pour permettre des signalements plus fluides.

Un signalement conversationnel dans Waze

Le principe de Conversational Reporting est de rendre le signalement aussi simple qu'une discussion. L'idée est de pouvoir parler " naturellement, comme si vous discutiez avec un ami ".

Plutôt que de naviguer dans des menus ou de mémoriser des commandes vocales précises, l'utilisateur n'a qu'à toucher le bouton de signalement et décrire la situation avec ses propres mots.

Une phrase du type " On dirait qu'il y a un embouteillage devant ! " est analysée par l'IA Gemini qui se charge de la catégoriser et de l'ajouter à la carte comme un rapport pertinent pour les autres usagers.

Une plus-value par rapport à l'ancien système

Le système est conçu pour réduire les distractions, permettant au conducteur de rester concentré sur la route, et l'avancée réside donc dans l'intelligence contextuelle de l'outil. Il n'est plus fait appel à des commandes prédéfinies via Google Assistant.

En plus de comprendre le langage naturel, l'outil peut aussi interagir avec l'utilisateur dans le but d'affiner le signalement. Si une description est trop vague, Waze peut poser une question de suivi telle que " Pouvez-vous décrire ce que vous voyez ? "

Sans doute encore un peu de patience

Malgré une année passée en phase de test, le déploiement de Conversational Reporting semble s'accompagner de quelques désagréments ou de bugs, dont une notification pop-up trop insistante.

Le déploiement est progressif et concerne pour le moment principalement les utilisateurs anglophones. Waze n'a pas fait d'annonce officielle pour ce déploiement.