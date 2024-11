Avec l'application Waze, il est déjà possible de signaler divers types d'incidents. En s'appuyant sur le modèle d'IA Gemini de Google, il sera prochainement introduit une fonctionnalité Conversational Reporting.

Ces rapports conversationnels permettront de signaler plus facilement des incidents ou des dangers. Il sera nécessaire d'appuyer sur le bouton de signalement, puis de parler en langage naturel. Même un signalement relativement vague pourra être compris afin de créer un rapport.

Le cas échéant, Waze posera des questions complémentaires dans le but d'obtenir davantage d'informations ou de détails. Une conversation qui permettra ainsi de mieux catégoriser un rapport à destination d'autres conducteurs.

En disant " Je suis coincé derrière des voitures et il y a quelque chose sur la route ", Gemini permettra à Waze d'ajouter automatiquement un rapport en temps réel sur la carte. Waze pourra éventuellement demander de décrire ce qui se trouve devant en demandant : " Qu'est-ce que vous voyez ? "

En bêta (et en anglais) pour le moment

Waze est pour rappel dans le giron de Google. La fonctionnalité Conversationnel Reporting est actuellement lancée en version bêta auprès de testeurs de confiance de Waze. Elle est uniquement proposée en anglais sur Android et iOS. D'autres langues sont prévues au cours des prochains mois, et pour plus d'utilisateurs.

Dans un autre registre et d'ici la fin de cette année, des zones scolaires seront à l'origine d'alertes dans l'application et lors d'une conduite à proximité d'une école. Les alertes appelleront à ralentir et à faire preuve d'une vigilance particulière.