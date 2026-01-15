C'est une attente qui prend fin pour des millions d'automobilistes. Longtemps à la traîne de ses concurrents directs, Google Maps et Apple Plans, sur un point essentiel, Waze déploie enfin l'affichage des feux de signalisation sur ses cartes.

Cette nouveauté, actuellement testée en Israël, marque un tournant stratégique pour l'application rachetée par Google en 2013, qui cherche à consolider sa base de 17 millions d'utilisateurs rien que dans l'Hexagone.

Comment cette nouvelle fonctionnalité va-t-elle fonctionner ?

La mise en œuvre de cette fonctionnalité a été pensée pour ne pas surcharger l'interface. Lorsque vous entrez un itinéraire, l'application n'affichera que les trois prochains feux sur votre parcours. Une approche minimaliste qui vise à aider le conducteur à anticiper les arrêts et les intersections sans distraction visuelle superflue.

En revanche, si vous utilisez Waze sans définir de destination, tous les feux environnants seront visibles sur la carte. L'application pourra également émettre une alerte vocale à l'approche d'un feu. L'objectif est double : améliorer la sécurité en réduisant les freinages brusques et favoriser une conduite plus économique.

Pourquoi Waze a-t-il mis autant de temps ?

L'absence des feux tricolores sur Waze était une anomalie, surtout quand on connaît la puissance de sa communauté. L'application, née en 2006 sous le nom de FreeMap Israël, a bâti son succès sur les signalements en temps réel : accidents, travaux, ou encore les fameuses "zones de contrôle".

Cependant, la pression des utilisateurs a été la plus forte. Face à Google Maps et Apple Plans qui proposaient cette option depuis des années, l'entreprise israélienne ne pouvait plus ignorer cette demande massive. C'est un rattrapage technologique essentiel pour rester compétitif et pertinent face à une concurrence féroce au sein même de l'entité Geo de Google.

Quelles sont les implications pour les utilisateurs et la concurrence ?

Pour les 140 millions d'utilisateurs dans le monde, cette mise à jour est bien plus qu'un simple ajout. Elle rend l'application plus complète et réduit les raisons de basculer vers un concurrent pour les trajets urbains. En intégrant une fonction aussi basique mais cruciale, Waze prouve qu'il écoute sa communauté, un argument de fidélisation puissant.

Cette évolution stratégique vise donc à stopper l'érosion potentielle de sa base d'utilisateurs au profit de Google Maps, qui avait pris de l'avance sur certains aspects. Le déploiement en France est attendu dans les prochaines semaines, une fois la phase de test en version bêta validée avec succès.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la fonction sera-t-elle disponible en France ?

La fonctionnalité est actuellement en phase de test en Israël. Bien qu'aucune date officielle n'ait été communiquée, son déploiement en France et dans le reste du monde est attendu dans les semaines ou mois suivant la validation de cette phase bêta.

Waze affichera-t-il la couleur des feux en temps réel ?

Non, les informations disponibles indiquent que Waze affichera uniquement la position des feux tricolores sur la carte. Il ne s'agit pas d'un système qui indique si le feu est vert, orange ou rouge en temps réel.

Est-ce que cela va surcharger la carte de Waze ?

Non, l'interface a été conçue pour rester claire. Lors d'un trajet programmé, seuls les trois prochains feux seront visibles pour éviter toute surcharge visuelle et ne fournir que les informations les plus pertinentes au conducteur.