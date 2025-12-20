C'est une lacune qui commençait à faire tache. Alors que les géants du secteur proposent cette option depuis des années, l'application au petit fantôme restait muette sur la présence des signalisations aux intersections. Ce silence technologique est sur le point de prendre fin.

Une phase de test grandeur nature a été lancée sur les terres natales de l'application, marquant un tournant décisif dans l'ergonomie du service. L'objectif est simple : offrir aux conducteurs une meilleure anticipation des arrêts et des changements de direction, sans pour autant transformer l'écran du smartphone en sapin de Noël.

Un affichage minimaliste pour ne pas distraire ?

La sécurité avant tout. Pour intégrer cette nouveauté sans nuire à la lisibilité, les développeurs de Waze ont opté pour une approche pragmatique. Pas question d'inonder le conducteur d'informations superflues : seuls les trois prochains feux situés sur votre itinéraire s'afficheront à l'écran. C'est un choix de design intelligent qui privilégie l'interface épurée et l'information utile à l'instant T.

Cette limitation visuelle disparaît toutefois lorsque l'on consulte la carte en mode "exploration", où l'ensemble des signalisations devient visible. Cette distinction entre le mode conduite et le mode consultation prouve que l'expérience utilisateur reste au cœur des priorités. L'idée n'est pas de reproduire la réalité à l'identique, mais de fournir des repères visuels clairs pour rassurer l'automobiliste à l'approche d'un carrefour complexe.

Pourquoi avoir attendu si longtemps face au grand frère ?

La situation était presque ironique. Propriété du même groupe depuis plus d'une décennie, l'application accusait un retard technique incompréhensible face à Google Maps, qui intègre cette fonctionnalité depuis 2020. Ce décalage illustre la stratégie parfois floue de la maison mère, qui maintient deux écosystèmes distincts avec leurs propres feuilles de route. Tandis que l'un mise sur la puissance de ses algorithmes globaux, l'autre continue de parier sur sa communauté engagée.

C'est d'ailleurs là que réside la force et la faiblesse du système. Contrairement aux solutions automatisées, ce sont les éditeurs bénévoles qui doivent ajouter manuellement chaque signalisation sur les cartes. Ce travail de fourmi explique en partie le déploiement progressif et la nécessité de phases de tests localisées avant une généralisation mondiale. Waze doit s'assurer que sa base de données est suffisamment robuste pour ne pas induire les usagers en erreur.

Comment cela va-t-il changer votre conduite au quotidien ?

L'apport réel de cette mise à jour dépasse le simple confort visuel. L'intégration des feux tricolores va transformer radicalement la nature des instructions vocales. Fini les directives approximatives du type "tournez dans 200 mètres", place à des indications contextuelles beaucoup plus naturelles comme "tournez à droite au deuxième feu". C'est une avancée majeure pour la fluidité du trafic en zone urbaine dense.

De plus, cette donnée supplémentaire pourrait permettre à l'algorithme d'affiner ses calculs d'itinéraires. En prenant en compte la densité des intersections régulées, l'application de navigation pourrait théoriquement proposer des trajets évitant les axes trop hachés par les arrêts fréquents. C'est la promesse d'une conduite plus zen et d'une estimation de l'heure d'arrivée (ETA) encore plus précise, le Graal de tout automobiliste pressé.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible en France ?

Aucune date officielle n'a été communiquée pour le moment. La fonctionnalité est actuellement en phase de test limité en Israël. Si les retours sont positifs, un déploiement progressif dans d'autres pays, dont la France, devrait suivre dans les mois à venir.

Est-ce que Waze va m'indiquer si le feu est rouge ou vert ?

Non, l'application indique uniquement l'emplacement du feu sur la carte. Elle ne donne pas l'état du feu (rouge, orange, vert) en temps réel et ne propose pas de compte à rebours avant le passage au vert, contrairement à certaines rumeurs ou fonctionnalités concurrentes.

Pourquoi je ne vois pas tous les feux sur mon écran ?

C'est un choix délibéré des développeurs pour ne pas surcharger l'interface. En mode navigation, Waze limite l'affichage aux trois prochains feux sur votre itinéraire. Pour voir l'ensemble des feux d'une zone, il faut passer en mode consultation de carte.