Waze confirme le déploiement imminent et à grande échelle de nouvelles fonctionnalités. Annoncées pour la première fois début 2024, ces améliorations n'avaient jusqu'alors bénéficié qu'à un cercle restreint d'utilisateurs.

L'ajout d'alertes préventives pour Waze

Les conducteurs seront désormais avertis à l'approche de dos-d'âne, de virages serrés et de zones de péage, leur donnant ainsi plus de temps pour adapter leur vitesse et leur conduite en toute sécurité.

Une autre nouveauté est l'alerte pour les véhicules d'urgence. Déployée initialement aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en France, elle préviendra les utilisateurs de la présence de véhicules de secours sur leur itinéraire.

Une aide pour les changements de vitesse et les rond-points

Au-delà des alertes de sécurité, Waze s'attaque à des points de friction courants. L'application signalera les baisses soudaines de limitation de vitesse, aidant les conducteurs à éviter les infractions et les freinages brusques dans des zones inconnues.

La navigation dans les ronds-points complexes est également améliorée. Waze fournira des instructions claires sur la voie à choisir avant même d'entrer dans le carrefour giratoire.

Source image : 9to5Google

Une adaptation aux habitudes des utilisateurs

Avec la mise à jour au cours des prochaines semaines, la personnalisation sera accrue. Waze apprendra progressivement les itinéraires préférés de ses utilisateurs, en se basant sur leurs trajets récurrents pour affiner ses suggestions.

Même si un trajet n'est pas techniquement le plus rapide, l'application le privilégiera s'il correspond aux habitudes du conducteur, tout en continuant de suggérer des alternatives plus rapides en cas de fort trafic ou d'incident.