Plusieurs nouveautés sont annoncées pour l'application de navigation et GPS communautaire Waze sur Android et iOS. Certaines sont d'ores et déjà disponibles, tandis que d'autres arriveront dans le courant de ce mois, voire un peu plus tard sur iOS.

Dans l'immédiat et pour plusieurs pays dont la France, une alerte s'affiche afin de signaler à l'avance la présence de véhicules d'urgence à l'arrêt sur un itinéraire. Un véhicule d'urgence est représenté avec une icône clignotante et il est indiqué la distance à laquelle il se trouve.

Selon Waze, il s'agit de permettre d'adapter en amont la conduite pour la sécurité de tous. Des informations idoines sont recueillies via les partenaires de Waze for Cities pour la gestion des crises en temps réel.

Anticiper un changement de limitation de vitesse

Pour des virages serrés, des ralentisseurs et des péages, de nouveaux avertissements préalables sont proposés sur Android et débarqueront plus tard dans le mois sur iOS. Ils complètent la panoplie d'avertissements comprenant notamment les passages à niveau, les nids-de-poule, les intempéries et les zones accidentogènes.

D'ici la fin de ce mois de mars et pour favoriser une meilleure anticipation, des alertes en lien avec les limitations de vitesse indiqueront que celles-ci sont sur le point d'être abaissées sur un itinéraire emprunté.

Waze va en outre apporter des modifications sur la manière de consulter les informations en rapport avec les itinéraires habituels. Elles permettront d'effectuer une comparaison rapide avec d'autres itinéraires susceptibles d'être mieux adaptés.

Une aide avec les ronds-points

Toujours dans le mois sur Android, mais seulement dans l'année sur iOS, l'application proposera une aide à la navigation pour des ronds-points, en signalant la bonne voie sur laquelle circuler.