Pour rappel, Waze est une application mobile d'aide à la conduite et surtout un système de navigation redoutable utilisant à la fois un classique système de positionnement par satellites, mais couplé à une cartographie modifiable directement par ses utilisateurs, en production participative. Créé en 2010, il est ensuite racheté en 2013 par Google et est utilisé aujourd’hui par plus de 17 millions de Français .

La célèbre marque française au losange, à savoir Renault, a donc décidé d'intégrer directement Waze dans les ordinateurs de bord de deux de ses voitures, à savoir les modèles Megane E-Tech EV et Austral Hybrid. Il n’y aura donc pas besoin de l’installer, ce qui est une bonne chose vu que c'était plutôt fastidieux à réaliser depuis Android Auto.

Dans son système multimédia, Renault propose actuellement Google Maps et il est possible d’installer Waze. Le fait de l’intégrer directement évite ainsi de nombreuses manipulations avec les smartphones.

Selon Jérome Seror, directeur de la clientèle numérique de Renault :