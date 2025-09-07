Grâce au télescope spatial James Webb, une image révèle à 525 années-lumière IRAS 04302+2247 (ou IRAS 04302), une jeune étoile en pleine gestation. Situé dans la région du Taureau, ce système offre un aperçu direct des mécanismes à l'œuvre lors de la naissance des planètes.

L'image est d'autant plus saisissante qu'elle nous montre une structure cosmique aux allures d'un papillon.

Un berceau planétaire vu par la tranche

Ce qui rend cette observation si spéciale, c'est l'orientation du système. Le disque protoplanétaire d'IRAS 04302, une bande de gaz et de poussière mesurant 65 milliards de kilomètres de diamètre, se présente par la tranche. Une ligne sombre et étroite qui coupe l'image en deux.

Cette perspective unique permet aux scientifiques d'étudier la structure verticale du disque. L'épaisseur de cette couche de poussière est une mesure directe de l'efficacité du processus qui mène à la formation des planètes. C'est dans cette fine strate que les grains de poussière s'agglomèrent pour former, un jour, des mondes.

L'Étoile Papillon se dévoile enfin

Le surnom Étoile Papillon n'est pas un hasard. La bande de poussière dense cache la lumière directe de la protoétoile centrale. Mais cette lumière s'échappe verticalement et se réfléchit sur le gaz et la poussière environnants.

Deux nébuleuses vaporeuses apparaissent alors de part et d'autre du disque, dessinant les ailes d'un papillon cosmique. Webb parvient à capturer ces structures avec une finesse remarquable, transformant un simple disque de gaz en une œuvre d'art.

Avec la contribution de Hubble

Pour obtenir un tel niveau de détail, il a fallu combiner la puissance de plusieurs instruments. Les données proviennent de la caméra proche infrarouge (NIRCam) et de l'instrument infrarouge moyen (MIRI) du télescope Webb. Elles ont été associées aux observations optiques du télescope spatial Hubble.

Webb révèle la répartition des plus petits grains de poussière, tandis que Hubble se concentre sur les jets de matière éjectés par la jeune étoile, signe qu'elle continue de grandir en accumulant la matière qui l'entoure.

N.B. : Source images : ESA/Webb, NASA & CSA, M. Villenave et al.