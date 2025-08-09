Le télescope spatial James Webb a encore frappé, avec un cliché qui dépeint un drame cosmique d'une complexité inattendue. L'objet de cette nouvelle observation, la nébuleuse planétaire NGC 6072, apparaît comme une scène désordonnée.

Cette structure asymétrique et chaotique est loin d'être un hasard. Elle est la signature d'une étoile en fin de vie qui n'est pas seule pour son dernier souffle. Un second astre, caché, orchestre ce spectacle grandiose.

Une forme qui défie les normes

Les nébuleuses planétaires sont connues comme étant les coquilles de gaz incandescentes qu'une étoile de masse faible à intermédiaire expulse en vieillissant. La plupart arborent des formes simples, circulaires ou elliptiques. À environ 3 800 années-lumière, NGC 6072 sort clairement du lot.

Les images à haute résolution de Webb montrent une structure multipolaire. Cela signifie que plusieurs jets de matière sont éjectés dans différentes directions depuis le centre, créant une scène bien plus complexe que prévu.

Cette particularité est un indice majeur pour les astronomes. Un tel agencement pointe vers l'existence d'un système binaire.

La preuve par l'image infrarouge

C'est en disséquant la lumière infrarouge que les instruments de Webb ont pu reconstituer le scénario. La caméra proche infrarouge NIRCam a mis en évidence les multiples flux de gaz, indiquant la présence probable d'une étoile compagne perturbant la scène. On y distingue des régions bleutées, traçant le gaz chaud ionisé, et des zones orangées où se trouve le gaz moléculaire plus froid.

La révélation la plus percutante vient de l'instrument MIRI, qui observe à des longueurs d'onde plus longues. En perçant les voiles de poussière, MIRI a décelé un minuscule point rose-blanc suspecté d'être l'étoile centrale mourante, mais surtout, des anneaux concentriques en expansion.

Ces structures sont la clé du mystère. L'hypothèse la plus solide pour expliquer ces anneaux est celle d'un compagnon caché. En tournant de manière répétée autour de l'étoile principale, ce second astre aurait sculpté des motifs en spirale dans le gaz et la poussière éjectés.

Comprendre le grand cycle cosmique

L'étude de NGC 6072 va bien au-delà de la simple curiosité esthétique. Elle ouvre une fenêtre sur la manière dont les étoiles vivent, meurent et interagissent avec leur environnement. Comprendre comment une nébuleuse planétaire à la forme complexe se structure permet de mieux appréhender un processus fondamental de l'Univers.

À terme, tout ce gaz et cette poussière enrichis en éléments lourds fabriqués par l'étoile se disperseront dans le milieu interstellaire. Cette matière recyclée servira pour la formation de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires.

N.B. : Source images : Nasa, ESA, CSA, STScI.