Le Télescope Spatial James Webb (JWST) n'en finit plus de nous couper le souffle. Après trois années à scruter les mondes lointains que nous connaissions déjà, il vient de réaliser un coup de maître : il a découvert sa toute première exoplanète, baptisée TWA 7b, et, cerise sur le gâteau, il a même réussi à la photographier directement ! C'est une performance incroyable, car cette nouvelle planète n'est pas seulement nouvelle : elle est aussi la moins massive jamais directement immortalisée en dehors de notre propre système solaire. Une découverte qui bouscule nos connaissances et ouvre de toutes nouvelles fenêtres sur l'univers.

Mais qu'est-ce que TWA 7b a de si particulier, et où l'a-t-on débusquée ?

TWA 7b est une vraie petite merveille, avec environ 0,3 fois la masse de Jupiter, soit à peu près cent fois celle de la Terre. Pour vous donner une idée, elle est dix fois plus légère que n'importe quelle autre exoplanète jamais directement imagée jusqu'à présent, ce qui est un record ! Elle tourne autour d'une jeune étoile assez discrète, CE Antilae (ou TWA 7), située à quelque 111 années-lumière de chez nous. CE Antilae, c'est une étoile "bébé", âgée de quelques millions d'années seulement – une jeunesse éclatante comparée aux 4,6 milliards d'années de notre bon vieux Soleil. Ce système stellaire est un véritable trésor pour les astronomes, car il se présente "de face" depuis la Terre. Cela nous offre une vue imprenable sur son disque de débris, une sorte de chantier cosmique où les planètes prennent forme. Ce disque est divisé en trois anneaux distincts, et c'est justement dans un de ces "chemins" vides que le JWST a décelé une source lumineuse infrarouge. Les simulations ont vite confirmé nos soupçons : c'était bien TWA 7b, une toute jeune exoplanète, responsable du creux observé dans le disque. Une découverte record qui nous en apprend beaucoup sur la fabrique des mondes.

Comment le James Webb a-t-il réussi à photographier ce monde si lointain ?

Prendre en photo une exoplanète, c'est comme essayer de distinguer une luciole à côté d'un phare géant ! Ces planètes sont incroyablement peu lumineuses et souvent noyées dans l'éclat aveuglant de leur étoile. Mais le JWST a une astuce géniale : il utilise un instrument appelé MIRI, équipé d'un coronographe. Imaginez un petit bouclier qui bloque la lumière de l'étoile centrale, un peu comme une éclipse solaire artificielle. Grâce à cette prouesse technologique et à sa vision infrarouge ultra-sensible, le JWST peut alors percer le voile lumineux et repérer la faible lueur de la planète. Cette technique révolutionnaire multiplie par dix la capacité du JWST à détecter des exoplanètes par imagerie directe. C'est une avancée capitale, car elle ouvre de nouvelles portes pour explorer l'univers lointain avec une clarté que nous n'avions jamais eue auparavant.

Pourquoi cette détection est-elle si cruciale pour comprendre la naissance des planètes ?

La découverte de TWA 7b n'est pas qu'un simple record de masse ; elle nous offre des informations inédites sur la manière dont les systèmes planétaires se forment. En observant un système vieux de seulement 6 millions d'années, des astronomes comme la Dre Anne-Marie Lagrange, qui a mené ces observations depuis l'Observatoire de Paris, sont en quelque sorte les témoins directs de la "jeunesse d'un système planétaire". Alors que la plupart des près de 6 000 exoplanètes découvertes l'ont été par des méthodes indirectes (comme les transits devant leur étoile), cette imagerie directe de TWA 7b est bien plus rare. Elle nous donne des indices cruciaux sur les "graines" des planètes, ces planétésimaux, et sur la façon dont elles interagissent pour sculpter les disques de débris autour de leur étoile. Voir une planète en pleine formation dans son propre disque permet de valider les théories et d'améliorer notre compréhension de la dynamique des systèmes stellaires naissants. C'est comme avoir un aperçu des premiers instants de la création.

Le JWST nous aidera-t-il bientôt à trouver des "jumelles" de la Terre ?

Bien que TWA 7b soit une géante gazeuse, la capacité du JWST à imager directement des mondes aussi peu massifs est un pas de géant. Les chercheurs s'attendent à ce que le télescope Webb puisse, à l'avenir, débusquer des planètes encore plus petites que TWA 7b. L'objectif ultime des astronomes est de découvrir des planètes rocheuses, similaires à la Terre ou à Mars, potentiellement habitables en dehors de notre système solaire. La Dre Lagrange exprime le rêve de découvrir un jour des "planètes de type terrestre". Cependant, photographier directement des mondes lointains de la taille de la Terre demandera une puissance télescopique encore plus monstrueuse, comme celle que promet l'Extremely Large Telescope (ELT) au Chili, attendu pour 2028. Le JWST nous rapproche de cette quête ultime, en nous aidant à décrypter la diversité incroyable des systèmes et la singularité de notre système solaire.

Plus de détails: