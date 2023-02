Cette journée fut bien garnie en termes de promos. Nous vous avons trouvé encore plus d'offres et en voici un résumé.

Commençons avec l'aspirateur robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop. Ce compagnon de nettoyage possède une autonomie de 110 minutes et s'occupe à la fois de l'aspiration et du lessivage de vos sols. Il est doté d'une brosse rotative et d'une bouche pouvant aspirer à une puissance de 2100 Pa. Ses trois modes : Balai / Serpillière / Balai et Serpillière vous permettent de le régler selon vos besoins.

Cet aspirateur robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop est vendu 335,99 € au lieu de 399 € soit 16% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est à partir de 1,99 € sous moins de 24h.





Vous trouverez également d'autres promotions :

