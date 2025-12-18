Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour moderniser son équipement et renforcer la sécurité de son domicile. À cette occasion, WELOCK propose des promotions attractives sur ses serrures connectées, avec des remises immédiates sur ses dernières innovations.

Une nouvelle ère pour votre entrée avec WELOCK

Cette année, deux modèles se distinguent particulièrement sur le marché.

1. La nouveauté : WELOCK U71



La WELOCK U71 est une serrure connectée pensée pour simplifier et sécuriser l’accès à votre domicile sans travaux ni intervention d’un serrurier. Ce cylindre intelligent remplace directement votre modèle existant et transforme une porte classique en un système d’accès biométrique moderne, idéal pour la vie de famille, la location saisonnière ou le confort au quotidien.

Son installation est rapide et accessible à tous : le cylindre ajustable s’adapte à la majorité des portes européennes et se monte en environ une minute, sans perçage. L’accès se fait par empreinte digitale ultra-rapide en 0,3 seconde, par code PIN sécurisé avec fonction anti-regard ou via l’application mobile, qui permet de gérer les utilisateurs et les accès temporaires. Une clé mécanique est également fournie en secours.

Côté sécurité, les données sont chiffrées et le système bénéficie d’une protection antivol avancée. L’autonomie atteint environ un an, avec un port USB de secours en cas de piles déchargées.

Associée à la passerelle WiFibox3 (non incluse), la WELOCK U71 permet le contrôle à distance et l’intégration à une maison connectée, notamment via Alexa, pour une gestion encore plus pratique.

Vous trouverez la serrure connectée WELOCK U71 au prix réduit de 159 € grâce au code VD40.

2. L'innovation : WELOCK ToucA51 Pro



La ToucA51 Pro propose un accès 6-en-1 avec déverrouillage par empreinte digitale, code PIN, carte RFID, application mobile, commande vocale via la passerelle WiFiBox3 (non incluse) et secours USB-C. Son capteur biométrique assisté par IA permet une ouverture rapide en 0,3 seconde, tandis que le clavier anti-espionnage renforce la sécurité face aux regards indiscrets.

Compatible Alexa et Home Assistant, elle s’intègre facilement à votre maison connectée pour un contrôle vocal et à distance. Conçu pour les portes à profil européen, son cylindre réglable s’installe en quelques minutes seulement, sans modification complexe, pour remplacer votre serrure existante en toute simplicité.

Vous pouvez obtenir la serrure connectée WELOCK ToucA51 Pro à seulement 159 € avec le code VD40.

Les classiques sont aussi de la fête

D'autres modèles populaires, comme la Touch41 et la ToucA51 classique, bénéficient également de réductions saisonnières :

WELOCK ToucA51 au prix réduit de 119 € avec le code VD50 (déverouillage par empreintes / code PIN avec technologie anti-espionnage / carte RFID / application WELOCK, alarme anti-effraction intégrée, alertes de batterie faible, IP65, pour portes avec épaisseur de 30 à 70 mm)

On a testé la WELOCK ToucA51

WELOCK Touch41 à 126 € avec le code VD63 (déverouillage par empreintes / carte RFID / application WELOCK, écran OLED avec état de la batterie, réglages et alertes, IP65, pour portes avec épaisseur de 50 à 100 mm)

Les garanties WELOCK

En commandant chez WELOCK, vous bénéficiez de garanties solides qui font toute la différence pour vos achats en ligne :

Expédition gratuite depuis les entrepôts de la marque en Europe.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Garantie légale de 2 ans.

Support client à vie.

Rendez-vous sur la page des offres de Noël WELOCK pour découvrir l'ensemble des réductions.