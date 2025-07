À l'occasion du Prime Day chez Welock, la marque de serrures électroniques affiche jusqu’à 57 € de remise grâce à de nombreux codes promo exclusifs, et ce jusqu'au 11 juillet seulement.

Tous les produits sont expédiés gratuitement en quelques jours depuis un entrepôt européen et bénéficient d’une garantie de 2 ans.

Découvrez ci-dessous les modèles de serrures connectées actuellement en promotion.





Welock TouchA51

Elle se distingue par ses six moyens d'ouverture distincts, offrant une polyvalence maximale. Le déverrouillage peut se faire instantanément en 0,3 seconde par empreinte digitale (jusqu'à 100 enregistrées), ou via un code PIN personnalisable (jusqu'à 200, avec technologie anti-regards). Vous pouvez également utiliser une carte RFID (jusqu'à 199 compatibles) pour un accès par simple contact.



L'application Welock via Bluetooth permet une ouverture facile lorsque vous êtes à proximité de la porte. En ajoutant le boîtier WIFIBOX3, vous débloquez deux options de contrôle à distance supplémentaires : le déverrouillage via le réseau WiFi depuis n'importe où, et la commande vocale via Alexa. Enfin, même en cas de panne de batterie, un port USB de secours assure un déverrouillage d'urgence.

L'installation est simple et ne nécessite pas de perçage, et la serrure s'adapte en moins de 10 minutes sur la plupart des portes à profil européen d'une épaisseur comprise entre 30 et 70 mm.

Les données biométriques et Bluetooth sont protégées par un cryptage AES. La serrure est résistante à l'eau et à la poussière (certification IP65) et fonctionne dans des conditions extrêmes, de -25°C à 60°C.

Une alarme anti-effraction intégrée et des alertes de batterie faible envoyées via l'application assurent également une tranquillité d'esprit constante, et l'alimentation est assurée par trois simples piles AAA, offrant jusqu'à 10 mois d'autonomie.

Retrouvez la TouchA51 à seulement 109 € grâce au code VD60 sur le site officiel.

Découvrez notre test de la TouchA51

Welock SECBN51

Elle propose le déverrouillage par empreinte digitale, avec une capacité de mémoriser jusqu'à 100 empreintes différentes (dont trois peuvent être désignées comme administrateurs, et par carte RFID, la serrure pouvant être appairée avec un total de 20 cartes. Le contrôle peut aussi se faire via l'application mobile Welock, disponible pour les smartphones iOS et Android.

Son installation a été pensée pour être simple et rapide, vous permettant de remplacer le cylindre de votre serrure existante sans avoir à percer la porte. Elle est compatible avec la plupart des portes d'une épaisseur comprise entre 30 et 70 mm. De plus, grâce à un composant d'extension pour le cylindre, sa compatibilité peut être étendue à des portes plus épaisses, allant jusqu'à 100 mm.





Un écran OLED pratique affiche en temps réel l'état de la batterie, les différents paramètres ainsi que les alertes. Le mécanisme électronique est alimenté par trois piles AAA de 1,5 V, offrant une excellente autonomie de 8 à 10 mois sur la base de dix déverrouillages par jour. Si les piles venaient à être vides, une solution d'urgence est prévue : un port USB permet de connecter une batterie externe pour alimenter temporairement la serrure et la déverrouiller.

La serrure intègre aussi une protection électrostatique allant jusqu'à 30 000 volts et une certification d'étanchéité IP54. En cas d'urgence comme un incendie, elle peut toujours être ouverte manuellement de l'intérieur. Conçue pour une durabilité extrême, elle est testée pour résister jusqu'à 10 millions de cycles de fermeture et fonctionne dans une plage de température allant de -10°C à 60°C.

Vous pouvez obtenir la Welock SECBN51 au petit prix de 132 € avec le code VD57.

Welock PCB51

Vous pouvez l'ouvrir directement via l'application mobile Welock, en utilisant le clavier numérique intégré, ou encore par simple contact avec une carte RFID. En ajoutant le boîtier WIFIBOX3 (vendu séparément), vous activez également le déverrouillage à distance par WiFi et la commande vocale avec Alexa, vous permettant de contrôler votre porte où que vous soyez.

L'application Welock, disponible pour iOS et Android et sans abonnement mensuel, vous permet non seulement de piloter votre serrure, mais aussi de recevoir des notifications immédiates sur son activité et une alerte en cas de batterie faible, vous assurant d'être toujours informé. La serrure permet d'enregistrer jusqu'à 10 codes directement sur le clavier (1 code administrateur et 9 codes utilisateur), avec la possibilité d'en créer davantage via l'application.

Conçue pour durer, elle est alimentée par trois piles AAA de 1,5 V et possède une construction robuste qui résiste aux conditions météorologiques extrêmes. Certifiée IP65 pour son étanchéité, elle fonctionne parfaitement dans une plage de température allant de -25°C à 60°C, garantissant une entrée sans clé fiable tout au long de l'année.

L'installation est particulièrement simple : compatible avec les cylindres à profil européen, elle remplace votre cylindre d'origine en seulement 10 minutes, sans aucun perçage.

La Welock PCB51 est en promotion à 109 € avec le code VD60 uniquement durant ce Prime Day.

Boîtier Welock WiFiBox3

Le boîtier optionnel WiFiBox3 est un accessoire compatible avec l'ensemble des serrures de la marque Welock. Il connecte la serrure au réseau WiFi, ce qui permet de la contrôler à distance via une application mobile ou avec Alexa.

Les fonctions disponibles incluent le verrouillage et le déverrouillage de la porte, ainsi que la consultation de son état (ouverte ou fermée). L'application donne accès à l'historique des déverrouillages et permet de gérer les utilisateurs. Il est possible d'ajouter ou de supprimer à distance les empreintes digitales par leur numéro, les cartes RFID via un QR code ou un numéro de carte, ainsi que les codes d'accès.

En outre, le WiFiBox3 peut être connecté à un interphone. Cette fonctionnalité permet d'ouvrir depuis son smartphone la porte d'entrée d'un immeuble ou un portail.

Vous pouvez retrouver le boîtier Welock WiFiBox3 à seulement 99 €.



Tous les produits en promotion pour le Prime Day sont accessibles sur cette page dédiée.