Comme à chaque occasion festive, WELOCK revient avec des offres spéciales.



Cette fois-ci, pour fêter Halloween, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu’à 63 € sur les serrures connectées, avec la livraison gratuite depuis l'UE et une garantie de 2 ans incluse. Découvrez ci-dessous quelques modèles phares de la marque à prix réduit.

WELOCK Touch41

La WELOCK Touch41 permet de déverrouiller une porte par empreinte digitale, avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 100 empreintes, par carte RFID (jusqu’à 20 cartes), ou directement via l’application mobile WELOCK compatible Android et iOS.

Un écran OLED affiche l’état de la batterie, les paramètres et les alertes en temps réel. Alimentée par trois piles AAA, elle offre jusqu’à dix mois d’autonomie et bénéficie d’une certification IP65, la rendant adaptée à une installation extérieure protégée, comme sous un porche.

Compatible avec les portes d’une épaisseur de 50 à 100 mm, la Touch41 est livrée avec trois cartes RFID. En cas de batterie vide, un port USB permet d’alimenter temporairement la serrure à l’aide d’une batterie externe pour garantir un accès continu.

La WELOCK Touch41 est en promotion à seulement 126 € avec le code VD63, ou en pack avec le boîtier WIFIBOX3 au prix réduit de 219 € avec le code VD40 sur le site officiel à l'occasion d'Halloween. Le boîtier WIFIBOX3 est un module complémentaire qui permet de connecter les serrures WELOCK à Internet afin de contrôler à distance l’ouverture, la fermeture et la gestion des accès depuis un smartphone ou via Alexa.

WELOCK SECBN51

La WELOCK SECBN51 reconnaît jusqu’à 100 empreintes digitales, dont 3 administrateurs pour la gestion des accès, et accepte jusqu’à 20 cartes RFID. La serrure peut aussi être contrôlée à distance via l’application WELOCK, compatible avec les appareils iOS et Android.

Son écran OLED affiche en temps réel l’état de la batterie et les principales informations. Alimentée par trois piles AAA, elle offre une autonomie de 8 à 10 mois pour une utilisation quotidienne. En cas de batterie vide, un port USB d’urgence permet de brancher une batterie externe afin de déverrouiller la porte.

Résistante et fiable, la SECBN51 est certifiée IP54, protégée contre la poussière et les éclaboussures, et dispose d’une protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts. Elle reste toujours ouvrable manuellement de l’intérieur en cas d’urgence et fonctionne sans problème entre -10°C et +60°C, avec une durabilité testée sur 10 millions de cycles.

Facile à installer, elle ne nécessite aucun perçage et s’adapte à la plupart des portes de 30 à 70 mm d’épaisseur, voire jusqu’à 100 mm grâce au module d’extension inclus.

Vous pouvez obtenir la SECBN51 à 139 € au lieu de 189 € grâce au code VD50, ou en pack avec le boîtier WIFIBOX3 à 209 € avec le code VD50 sur le site WELOCK pour les promos d'Halloween.

WELOCK U81

La WELOCK U81 combine sécurité et flexibilité avec son clavier intégré et son capteur d’empreintes digitales. Elle permet d’enregistrer jusqu’à 200 codes PIN, 100 empreintes et 199 cartes RFID, tout en offrant la possibilité de définir 10 administrateurs et 190 utilisateurs standards pour un contrôle précis et personnalisé.

Une fonction anti-espionnage renforce la confidentialité : il est possible d’ajouter des chiffres aléatoires avant ou après le code pour empêcher toute tentative de devinette par observation. En cas de batterie vide ou de perte de téléphone, une clé physique intégrée assure toujours un accès de secours.

Compatible avec Alexa via le boîtier WIFIBOX3 (vendu séparément), la U81 peut aussi être pilotée depuis l’application WELOCK par Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez ainsi partager des accès temporaires, consulter l’historique des ouvertures et recevoir des notifications en temps réel.

Facile à installer, elle s’adapte à la plupart des cylindres européens et s’installe en quelques minutes.

Vous trouverez la WELOCK U81 à seulement 199 € au lieu de 249 € avec le code VD50, ou en pack avec le boîtier WIFIBOX3 à 298 € avec le code VD50 sur le site officiel en ce moment.





