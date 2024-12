Selon Meta, plus de 2 milliards d'appels sont passés chaque jour dans le monde via WhatsApp. À l'occasion des fêtes de fin d'année, quelques nouveautés sont annoncées pour améliorer les appels audio et vidéo.

Dans le cadre d'un appel initié à partir d'une discussion de groupe, il sera désormais possible de sélectionner des participants spécifiques, de sorte ne pas déranger les autres membres du groupe et d'appeler exactement les personnes voulues.

Avec cet aspect plus ciblé pour les appels de groupe, WhatsApp souligne un intérêt pour organiser des fêtes surprises et pour échanger discrètement sur des cadeaux.

Une meilleure qualité

WhatsApp ajoute également une dizaine de nouveaux effets pour les appels vidéo, dont des oreilles de chiot, un environnement sous-marin ou un micro pour faire du karaoké qui sont cités en exemple. Au-delà du côté amusant, c'est aussi la promesse d'appels vidéo de meilleure qualité, à la fois sur ordinateur et sur mobile.

Peu de détails sur l'amélioration de la qualité vidéo, si ce n'est une vidéo en haute résolution avec une image plus nette lors des appels individuels et de groupe.

Sur ordinateur, l'onglet Appels de l'application WhatsApp profite en outre d'une réorganisation afin de mieux mettre en avant le nécessaire pour démarrer un appel, créer un nouveau lien d'appel ou composer directement un numéro.