Pour les messages vocaux, l'application de messagerie WhatsApp introduit la transcription. Une conversion en texte qui a fait l'objet d'un test au long cours et permettra donc de lire les messages vocaux.

WhatsApp ne cible pas particulièrement l'accessibilité et cite l'exemple d'un déplacement ou d'un environnement bruyant, ou encore la réception d'un long message vocal qui ne peut tout simplement pas être écouté.

" Les messages vocaux peuvent être transcrits en texte afin de vous permettre de poursuivre les conversations quoi que vous soyez en train de faire ", écrit WhatsApp.

Une transcription en local

La fonctionnalité de transcription des messages vocaux n'est pas activée par défaut. Une activation pourra se faire dans les paramètres des discussions de l'application, puis " Transcrire les messages vocaux. " Un appui long sur un message permettra de sélectionner l'action de transcription.

Le destinataire peut voir les transcriptions, mais pas l'expéditeur. WhatsApp insiste sur une génération des transcriptions sur l'appareil. " Personne d'autre ne peut écouter ou lire vos messages personnels, pas même WhatsApp. "

Pas de français sur Android (au début)

Les transcriptions des messages vocaux seront déployées à l'échelle mondiale sur Android et iOS au cours des prochaines semaines. La prise en charge des langues dépend actuellement du système d'exploitation utilisé.

Sur Android, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le russe sont pour le moment de la partie, avant le support de davantage de langues. Sur iOS (et avec l'activation nécessaire de Siri), plus de langues sont initialement prises en charge, dont le français.

WhatsApp prend évidemment des précautions en avertissant : " Il est possible que les transcriptions des messages vocaux soient inexactes. "