L'application de messagerie WhatsApp a une nouvelle fois droit à des améliorations pour les appels audio et vidéo. Sur toutes les plateformes, la limite de participants avec un appel vidéo de groupe s'aligne sur celle de l'appel audio et passe ainsi à 32, soit quatre fois plus que précédemment.

Lors d'un appel de groupe, la personne qui parle apparaît désormais en premier dans la rangée des participants et sa photo est en surbrillance à l'écran. Il sera ainsi bien plus facile de l'identifier, d'autant plus avec un nombre conséquent d'interlocuteurs.

Disponible depuis l'année dernière avec les appels vidéo, le partage d'écran ne laisse plus de côté l'audio. Le partage d'écran avec audio est présenté comme une solution idéale pour regarder des vidéos ensemble.

Avec codec audio MLow

Ces améliorations pour les appels avec WhatsApp arrivent pour tous au cours des prochaines semaines. Elles s'accompagnent du déploiement du codec audio MLow (Meta Low Bitrate audio codec) déjà disponible pour les appels Instagram et Messenger.

Meta vante une meilleure annulation du bruit et de l'écho dans les environnements bruyants avec les appels sur mobile, ainsi que des appels vidéo en plus haute résolution si le réseau le permet. L'intérêt sera essentiellement pour une mauvaise connectivité réseau ou des appareils anciens.

D'après Meta, MLow représente une grande avancée par rapport à Opus pour la qualité audio à de faibles débits. Elle est deux fois meilleure à 6 kbit/s, tout en ayant une complexité de calcul 10 % inférieure. Un billet de blog entre dans les détails techniques et propose des exemples d'écoute.