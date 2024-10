Avec une disponibilité globale au cours des prochaines semaines, WhatsApp annonce le déploiement de nouveaux effets pour la personnalisation des appels vidéo. Une dizaine de filtres et tout autant d'arrière-plans virtuels.

Les filtres proposés sont : chaud, froid, noir et blanc, puits de lumière, onirique, prisme de lumière, fisheye, TV vintage, verre dépoli et bicolore. Quant aux arrière-plans, ils sont introduits en tant que : flou, salon, bureau, café, galets, gourmandises, tacheté, plage, coucher de soleil, célébration et forêt.

Pour un appel vidéo individuel ou de groupe, la sélection des filtres et des arrière-plans s'opère depuis l'icône des effets en haut à droite de l'écran.

Pour du fun et plus

" Les filtres sont conçus pour vous aider à créer une atmosphère plus conviviale, que ce soit en ajoutant une touche de couleur ou en donnant à votre vidéo un aspect plus artistique ", écrit WhatsApp. Concernant les arrière-plans, WhatsApp met surtout en avant la possibilité de conserver la confidentialité d'un espace.

L'application de messagerie dans le giron de Meta était étrangement passée à côté de la mode des arrière-plans virtuels. Une lacune qui est donc désormais comblée… sans besoin de Meta AI.

WhatsApp ajoute par ailleurs des options de retouche et de faible éclairage dans le but d'améliorer l'apparence et la luminosité d'un environnement.