Avec le Digital Markets Act (DMA) en Europe, les grandes plateformes de messagerie WhatsApp et Messenger de Meta ont l'obligation de fournir des options d'interopérabilité avec des services de messagerie tiers.

Meta avait déjà dévoilé son plan en début d'année et partage désormais une mise à jour. Elle intervient après " six mois de développement de nouvelles fonctionnalités, de création d'une nouvelle expérience utilisateur et de recueil de commentaires de partenaires potentiels et d'autres parties prenantes. "

Une belle exposition pour les messageries tierces

De nouvelles notifications dans WhatsApp et Messenger avertiront les utilisateurs chaque fois qu'une nouvelle application de messagerie tierce sera disponible en vue d'une intégration. Ils pourront choisir les applications tierces dont ils souhaitent recevoir les messages et la manière de gérer la boîte de réception.

" Nous offrons la possibilité de recevoir les messages de plateformes tierces dans un dossier distinct ou d'opter pour une boîte de réception combinée qui affiche tous les messages au même endroit. "

Pas seulement du basique

Pour les applications tierces, des fonctionnalités de messagerie enrichies seront en outre au programme. À ce titre, Meta souligne aller plus loin que les fonctionnalités de base pour une messagerie interopérable en vertu du DMA.

En particulier, les réactions, les réponses directes, les indicateurs de saisie ou encore les confirmations de lecture sont cités. Conformément aux exigences du DMA cette fois-ci, Meta ajoute que la possibilité de créer des groupes sera incluse en 2025, puis les appels vocaux et vidéo en 2027.

La belle interopérabilité promise dépendra du niveau d'adhésion d'autres plateformes majeures de messagerie et de leur accord, sachant que le chiffrement de bout en bout est susceptible de poser des difficultés techniques.