WhatsApp (Meta) travaille activement sur la possibilité de passer des appels audio et vidéo directement depuis le navigateur web. De quoi combler une grosse lacune de WhatsApp Web par rapport aux applications mobiles, ainsi que l'application pour Windows et macOS.

Prochainement, les utilisateurs de WhatsApp Web seraient alors en mesure de gérer l'intégralité de leurs communications audio et vidéo, sans quitter leur écran principal. Actuellement, WhatsApp Web se cantonne à l'envoi de messages textuels (partage multimédia compris).

« WhatsApp Web vous permet d'envoyer des messages en privé à partir de n'importe quel navigateur sur votre ordinateur et de rester en contact. Vous bénéficiez de la commodité et des avantages d'un écran plus grand, sans avoir à télécharger une application de bureau », peut-on lire dans l'aide de WhatsApp Web.

Vers une offre multiplateforme enrichie pour WhatsApp

L'arrivée prévue des appels audio et vidéo dans WhatsApp Web (bêta) a été repérée par WABetaInfo qui publie une capture d'écran (ci-dessous). Elle montre une discussion de groupe WhatsApp dans le navigateur web, avec la présence de boutons dédiés.

Les boutons sont positionnés à côté de la fonction de recherche. Une localisation déjà connue pour l'icône en forme de caméra, mais une nouveauté en ce qui concerne l'icône ayant l'aspect d'un téléphone. Et il ne s'agit pas d'aiguiller vers le téléchargement d'une application native.

S'agissant d'une version préliminaire, il y a quelques précautions d'usage pour savoir quand les appels via WhatsApp Web seront officiellement annoncés et déployés. A priori, WhatsApp a toutefois bien l'intention d'enrichir son offre multiplateforme et de répondre à une demande des utilisateurs.