Longtemps attendue, l'application WhatsApp pour Apple Watch est enfin en passe de devenir une réalité. Pour le moment en test, elle a été repérée par WABetaInfo dans le cadre d'une version bêta distribuée via TestFlight.

Bien qu'elle ne soit pas encore autonome et nécessite une connexion permanente avec un iPhone, elle devrait mettre fin à l'ère des notifications simplistes qui brident considérablement l'usage.

Les fonctionnalités avec la nouvelle application

Contrairement à l'ancienne méthode se contentant d'afficher des notifications, la nouvelle application compagnon offre une expérience plus riche. Les utilisateurs peuvent parcourir leur liste de conversations, y compris les discussions épinglées et éphémères, directement depuis l'Apple Watch.

Il est possible d'ouvrir une discussion pour lire les derniers messages, consulter les médias partagés, et surtout, répondre de plusieurs manières : par message vocal, en dictant du texte ou en utilisant des emojis et des réponses rapides prédéfinies.

La connexion avec l'iPhone est entièrement automatique, sans nécessiter de QR code.

Source image : WABetaInfo

Avec un iPhone à proximité

Cette première version pour Apple Watch n'est pas une application indépendante. Elle fonctionne comme une extension de l'application installée sur l'iPhone, ce qui signifie que le téléphone doit rester connecté à proximité pour que la messagerie fonctionne sur la montre.

Cette dépendance est similaire à l'approche adoptée initialement pour l'application Wear OS. L'objectif est d'offrir une plus grande flexibilité, mais il ne sera pas possible de délaisser le smartphone à la maison pour ne compter que sur la montre connectée.

Meta n'a pas pipé mot concernant un calendrier pour le déploiement grand public de l'application WhatsApp pour l'Apple Watch.