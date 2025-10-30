Dans le giron de Meta, la messagerie WhatsApp annonce une simplification pour la protection des sauvegardes des discussions. L'application, qui a franchi la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs, introduit les sauvegardes chiffrées par passkey.

Cette évolution permet d'utiliser les méthodes d'authentification biométrique natives de l'appareil, comme l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le code de verrouillage, pour sécuriser les archives.

L'arrivée des passkeys élimine une friction

Jusqu'à présent, sécuriser les sauvegardes était une affaire relativement complexe, même pour l'une des premières applications de messagerie avec chiffrement de bout en bout.

Les utilisateurs devaient soit mémoriser un mot de passe spécifique, soit conserver précieusement une clé de chiffrement à 64 chiffres. Le risque d'oublier le mot de passe ou de perdre la clé rendait la restauration impossible.

La suite logique avec les passkeys

Les passkeys ne sont pas une nouveauté pour l'écosystème WhatsApp, qui les avait déjà intégrées pour la connexion au compte. L'extension aux sauvegardes est une étape logique.

Au lieu d'un mot de passe, l'utilisateur valide la protection d'un " simple geste ou regard ". WhatsApp souligne que cela applique " le même niveau de sécurité à vos sauvegardes de discussions qu'à vos discussions et appels ".

Un déploiement progressif

La mise à jour est en cours de déploiement sur Android et iOS. Un déploiement progressif au cours des prochaines semaines et mois.

Pour vérifier si l'option de la passkey est disponible, les utilisateurs doivent se rendre dans les paramètres de l'application, au niveau des discussions et de la sauvegarde, puis de la sauvegarde chiffrée de bout en bout.