Récemment repérée en bêta via TestFlight, l'application WhatsApp pour Apple Watch est désormais officiellement déployée. Elle ne se contentera plus de seulement refléter les notifications.

Les fonctionnalités clés de la nouvelle application

WhatsApp promet une expérience bien plus riche. Les utilisateurs pourront lire les messages WhatsApp complets, y compris les messages longs qui seront visibles directement depuis le poignet.

Il sera également possible de rédiger et d'envoyer de nouveaux messages, d'enregistrer et d'expédier des messages vocaux, et d'envoyer des réactions rapides sous forme d'emojis.

L'expérience multimédia a aussi été améliorée, avec un affichage plus clair des images et des stickers.

Avec l'historique des discussions

La nouvelle application permettra de voir l'historique des discussions à l'écran lors de la lecture des messages. De quoi donner un véritable contexte par rapport aux simples notifications.

Les notifications d'appel ont aussi été intégrées. Il sera possible de voir qui appelle sans avoir à regarder l'iPhone.

Les prérequis pour en profiter

Pour installer l'application WhatsApp pour Apple Watch, il faudra posséder une Apple Watch Series 4 ou un modèle ultérieur, avec watchOS 10 ou une version plus récente.

WhatsApp précise que ce lancement n'est que le début et que des améliorations seront apportées sur la base des commentaires des utilisateurs. Comme toujours, WhatsApp rappelle que le chiffrement de bout en bout reste la norme pour les messages et appels personnels.