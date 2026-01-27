La Commission européenne officialise la désignation de WhatsApp en tant que très grande plateforme en ligne. La conséquence est que l'application de messagerie dans le giron de Meta est soumise aux règles strictes du Digital Services Act (DSA). Elle devra s'y conformer d'ici mi-mai 2026.

Pour les populaires Chaînes de WhatsApp

Cette nouvelle désignation ne concerne pas le service de messagerie privée, mais vise spécifiquement la fonctionnalité des Chaînes de WhatsApp, qui a rapidement dépassé le seuil critique d'utilisateurs fixé par la législation européenne.

Pour le DSA, une très grande plateforme en ligne doit compter plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels actifs au sein de l'Union européenne. Or, WhatsApp a récemment déclaré que ses Chaînes ont atteint 51,7 millions d'utilisateurs en moyenne.

La régulation renforcée cible donc uniquement l'aspect de diffusion publique des Chaînes, qui s'apparente davantage à une plateforme de contenus qu'à une simple conversation.

Quelles nouvelles obligations incombent à WhatsApp (Meta) ?

Pour se mettre en conformité avec les obligations additionnelles du DSA, Meta devra notamment évaluer et atténuer les risques systémiques liés aux chaînes WhatsApp. Cela inclut la lutte contre la diffusion de contenus illégaux, la manipulation électorale, les atteintes à la liberté d'expression et les préoccupations relatives à la vie privée.

La surveillance du respect de ces règles sera assurée par la Commission européenne, en coopération avec le coordinateur irlandais des services numériques.

WhatsApp rejoint ainsi d'autres services de Meta déjà régulés, comme Facebook et Instagram, ainsi que plus d'une vingtaine d'autres plateformes majeures telles que YouTube, TikTok, X et même Wikipédia.

Quels sont les risques en cas de non-conformité ?

En cas de manquement grave et répété aux obligations du DSA, une entreprise peut se voir infliger des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré (Reuters) que, face à la croissance des Chaînes dans l'UE et ailleurs, " nous restons déterminés à faire évoluer nos mesures de sécurité et d'intégrité, en veillant à ce qu'elles s'alignent sur les attentes réglementaires pertinentes ".