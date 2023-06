Bien après la messagerie concurrente Telegram et suite à l'introduction de Broadcast Channels pour Instagram, Meta annonce l'arrivée des chaînes dans WhatsApp. Elles y sont présentées comme un moyen privé de suivre des sujets d'intérêt ou de s'informer.

La fonctionnalité est comparée à un outil de diffusion de type one-way (à sens unique), pour permettre à des administrateurs d'envoyer du texte, des photos, des vidéos, des stickers et des sondages à leurs audiences.

Les administrateurs des chaînes peuvent décider qui est autorisé à les suivre (mais sans pouvoir ajouter un abonné) et si une chaîne se retrouve ou pas dans un annuaire afin d'être découverte, bloquer les captures d'écran et le transfert des messages. Par ailleurs, suivre une chaîne ne dévoile pas le numéro de téléphone à l'administrateur ou aux autres personnes qui la suivent.

Une monétisation à l'étude

Par défaut, les chaînes ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout. Toutefois, c'est une possibilité envisagée à l'avenir par WhatsApp qui évoque par exemple une organisation à but non lucratif ou de santé. L'historique des chaînes n'est en tout cas pas stocké sur les serveurs de WhatsApp au-delà de 30 jours.

Pour le moment, l'objectif des chaînes demeure bel et bien de toucher une vaste audience et la question de la monétisation est à l'étude.

" Nous pensons qu'il existe une opportunité de soutenir les administrateurs avec un moyen pour eux de créer une activité autour de leur chaîne en utilisant nos services de paiement, ainsi qu'en leur donnant la possibilité de promouvoir certaines chaînes dans l'annuaire pour augmenter leur notoriété. "

Une douce mutation pour WhatsApp

Avec l'application WhatsApp, les chaînes seront accessibles depuis un onglet Actus distinct des autres onglets (Discussions, Appels, Communautés). Ce nouvel onglet accueillera les statuts et les chaînes que l'utilisateur choisit de suivre.

Malgré l'annonce des chaînes sur WhatsApp, le lancement est prudent. Il a d'abord lieu à Singapour et en Colombie avec certaines personnalités et organismes. Un déploiement pour d'autres pays interviendra au cours des prochains mois et avec des partenaires internationaux.

L'arrivée des chaînes s'inscrit dans une évolution de WhatsApp qui ne se cantonne plus au cadre strict d'une application de messagerie. Aussi pour devenir une super app comme en rêve Elon Musk pour Twitter ?