En matière de confidentialité, l'application de messagerie WhatsApp annonce de nouvelles fonctionnalités, dont la mise en sourdine des numéros inconnus. Rappelons que WhatsApp s'appuie sur le numéro de téléphone pour la création et l'identité d'un compte.

" Les appels provenant d'un numéro inconnu seront mis en sourdine. Ils continueront d'apparaître dans la liste d'appels et dans vos notifications ", peut-on lire dans les paramètres de confidentialité de l'application.

De tels appels ne feront pas sonner le téléphone. Ils seront filtrés automatiquement dans une optique de protection contre le spam ou d'éventuelles arnaques. Le cas échéant, la liste d'appels permettra de s'assurer de ne pas être passé à côté de quelque chose d'important.

Un contrôle de confidentialité

En plus de l'option de mise en sourdine des numéros inconnus, WhatsApp déploie une vérification de la confidentialité. Une manière de passer en revue et d'être informé des paramètres de confidentialité et de sécurité parmi les plus importants.

Cette vérification étape par étape concerne diverses catégories, comme le choix des contacts, le contrôle des informations personnelles, l'ajout d'une protection supplémentaire pour un compte (vérification en deux étapes, biométrie).

Un intérêt est de découvrir et vérifier la protection des messages, des appels et des informations personnelles depuis un même lieu. En étant guidé, chacun fera le choix des réglages qui lui conviennent le mieux.