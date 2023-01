Une nouveauté est introduite pour la populaire application de messagerie WhatsApp de Meta. Elle concerne la connexion, avec la possibilité d'utiliser un service de serveurs proxy. Ce support d'une connexion via proxy s'opère sans rogner sur la sécurité proposée par WhatsApp, dont le chiffrement de bout en bout des messages. Le contenu des messages ne sera pas visible pour les serveurs proxy.

" Le choix d'un proxy vous permet de vous connecter à WhatApp via des serveurs configurés par des bénévoles et des organisations du monde entier qui se consacrent à aider les gens à communiquer librement ", écrit WhatsApp.

Directement dans l'application, le support d'une connexion par proxy est une première pour WhatsApp. Auparavant, la messagerie indiquait ne pas avoir été conçue pour une utilisation avec des services proxy ou VPN.

Un proxy à choisir soigneusement

Un proxy agira comme une passerelle et peut être configuré en utilisant un serveur avec les ports de communication 80, 443 ou 5222 et un nom de domaine vers l'adresse IP du serveur qui est donc différente de celle des serveurs de WhatsApp, dans le but de contourner des blocages.

Le cas échéant, WhatsApp renvoie vers des informations et du code source disponibles sur un dépôt GitHub. Pour l'utilisateur, il faudra se rendre dans les paramètres de l'application et aux options de réseau au niveau de Stockage et données pour saisir l'adresse du proxy. L'adresse IP de l'utilisateur sera visible pour le fournisseur de proxy qui n'est pas WhatsApp.

" Si vous avez un accès Internet, vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche des sources de confiance qui ont créé un proxy ", indique simplement WhatsApp.

WhatsApp cite l'Iran comme exemple

L'initiative de WhatsApp est présentée comme un moyen de permettre à tout le monde d'accéder à son service de messagerie, même en cas de mesures de censure, que cette dernière soit temporaire ou à plus long terme.

Dans sa communication, WhatsApp cite explicitement la situation en Iran avec des blocages actuellement en vigueur. Il n'est par contre pas fait mention de la Chine ou de la Russie.

" Les perturbations comme celles que nous avons vues en Iran pendant des mois privent les personnes de leurs droits fondamentaux et les empêchent de recevoir une aide urgente. Au cas où ces coupures se poursuivraient, nous espérons que cette solution aidera tout le monde à accéder à une communication sécurisée et fiable. "