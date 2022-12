Pour les utilisateurs sur Android et iPhone, l'application de messagerie WhatsApp introduit une fonctionnalité dite de suppression accidentelle. Elle permet d'annuler une action de suppression d'un message uniquement pour soi qui ne convient pas, à la suite d'un appui précipité ou donc accidentel sur ce bouton.

La possibilité d'annulation doit répondre à des situations où l'utilisateur réalise qu'il a envoyé par erreur un message à un mauvais groupe ou à la mauvaise personne. Dans la précipitation ou panique pour supprimer le message, il clique accidentellement sur l'option " Supprimer pour moi " au lieu de " Supprimer pour tout le monde. "

Une fenêtre d'un délai de cinq secondes permet désormais d'annuler ce genre de suppression accidentelle et offre alors une chance de rectifier l'erreur, en sélectionnant l'option idoine de suppression du message pour tout le monde. Une annulation pure et simple est également possible, le cas échéant.

Les ajouts de 2022 pour les appels

La fonctionnalité de suppression accidentelle améliore le confort d'utilisation. Pour WhatsApp, c'est probablement l'un des derniers ajouts de cette année 2022 qui a connu la possibilité de couper le son de certaines personnes ou de leur envoyer un message tout en continuant l'appel, les liens d'appel pour inviter des personnes à rejoindre un appel de groupe.

Des changements ont concerné le design avec des ondes colorées pour identifier une personne en train de parler même si sa caméra est éteinte, des notifications qui s'affichent via des bannières quand une personne rejoint un appel de groupe.

Les appels vidéo sont en outre passés à jusqu'à 32 personnes, de la même manière que les appels vocaux auparavant.

Pour 2023 avec WhatsApp

" L'année prochaine, nous apporterons d'autres améliorations pour continuer à vous offrir des appels privés de haute qualité, où que vous soyez dans le monde ", a promis le populaire service de messagerie dans le giron du groupe Meta.

En 2023, il est déjà question de l'arrivée du Picture-in-Picture pour WhatsApp sur iPhone, tandis qu'un travail est mené concernant la disparition des messages envoyés dès qu'ils sont lus, de la même façon que pour des photos et des vidéos envoyées.