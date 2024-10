En début de semaine, Microsoft a présenté les dernières évolutions de son assistant IA Copilot, dont Copilot Voice et Copilot Vision pour les nouveautés les plus marquantes. Néanmoins, ce nouveau Copilot n'est pas immédiatement disponible pour tous. C'est un déploiement prudent qui laisse pour le moment de côté l'Europe… une fois de plus.

En marge de sa grande refonte de l'expérience Copilot sur copilot.microsoft.com et l'application Microsoft Copilot sur mobile, le groupe de Redmond a plus discrètement annoncé une intégration de son chatbot à WhatsApp.

" Nous sommes ravis de commencer à déployer Copilot sur WhatsApp pour aider les utilisateurs à vivre des interactions fluides et engageantes avec Copilot. " À cet effet, il suffit de scanner un QR code depuis ce site pour être aiguillé vers une discussion avec Copilot dans l'application WhatsApp.

Avec des discussions en français

La surprise est que Copilot sur WhatsApp est disponible en France, alors que ce n'est pas le cas pour le propre assistant Meta AI de Meta. Et si Copilot commence à écrire en anglais, il est possible de lui demander directement de s'exprimer en français.

Copilot sur WhatsApp peut répondre à des questions dans des domaines divers et variés, en citant ses sources le cas échéant. Microsoft souligne en outre que la génération d'images est au programme.