Fin du suspens… c'est finalement bel et bien un nouveau Copilot. Microsoft officialise une nouvelle version de son assistant IA qui profite donc d'une interface revue et corrigée. Toutefois, ce n'est pas seulement l'expérience web qui est concernée, c'est aussi le cas de l'application mobile.

Surtout, Copilot profite de l'ajout de capacités vocales et visuelles, outre le fait de se transformer en un outil plus personnalisé. Il sera possible de parler à l'assistant IA, de lui poser des questions et d'interrompre des conversations à tout moment, d'interagir avec du contenu affiché.

Une partie de l'évolution de Copilot fait immanquablement penser au mode vocal avancé de ChatGPT. Microsoft n'est cependant pas très disert sur les dessous technologiques du nouveau Copilot.

De l'originalité avec Copilot Daily et Discover

Copilot Voice arrive avec quatre voix différentes au choix pour une interaction plus naturelle en parlant, tandis que Copilot Vision est une option. Cette dernière est directement intégrée à Microsoft Edge pour comprendre une page web consultée (texte ou images).

Avec Copilot Daily, Microsoft a imaginé un résumé audio personnalisé des actualités et de la météo du jour qui sera lu à voix haute par Copilot. Il s'appuie sur diverses sources d'actualité autorisées. Copilot Discover est assimilé à un guide pratique des fonctionnalités utiles et sera personnalisé sur la base de l'historique.

Think Deeper doit s'attaquer à des questions plus complexes et fournir des réponses détaillées étape par étape. Copilot mettra alors davantage de temps pour répondre. Une présentation qui ressemble à celle d'OpenAI pour les modèles o1.

Pas pour tout de suite

Pour le nouveau Copilot, ce n'est toutefois pas un déploiement à grande échelle dans l'immédiat. Copilot Voice est d'abord disponible en anglais aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Copilot Vision est en test pour un nombre limité d'abonnés Copilot Pro aux États-Unis. Think Deeper fait également partie des Copilot Labs.