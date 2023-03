WhatsApp dévoile ce jour sa toute nouvelle application de bureau pour Windows, dont le design a entièrement été revu et avec de nouvelles fonctionnalités.

Cette dernière offre aux utilisateurs une nouvelle interface simple d’utilisation, permettant de passer des appels vidéo avec jusqu’à 8 participants et des appels audio réunissant jusqu’à 32 contacts, directement depuis votre ordinateur ou tablette.

WhatsApp Desktop : optimisation de la fluidité et des appels

Les changements qu'apporte cette refonte d'app sont clairement étudiés pour rendre l'utilisation du logiciel plus simple sur nos grands écrans, et ainsi optimiser notre instinct multitâche. La sécurité reste respectée, car le chiffrement de bout en bout reste de mise pour les utilisateurs Windows (pour le moment). WhatsApp travaille tout de même sur des versions bêta pour les utilisateurs de tablettes Android ainsi que Mac, afin d'augmenter le nombre d'appareils compatibles.

WhatsApp a commencé en tant qu'application mobile et reste fidèle à ses racines. Mais, au vu des centaines de millions d'utilisateurs qui se servent du logiciel sur ordinateur et tablette, Meta souhaite faire évoluer son app et, plus en particulier, les messages et les appels, et ce, sur tous les appareils.

En plus d'optimiser son utilisation sur de multiples appareils, les développeurs continuent d'innover : après les groupes WhastApp et leur gestion, le message épinglé devrait prochainement faire son arrivée tant sur desktop que sur mobile. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez "accrocher" un message, ou un bout de message, en haut de votre conversation, peu importe si le message a été envoyé ou reçu. Que ce soit un texte complet, un simple lien vers un site ou une adresse postale, vous pourrez dans tous les cas l'épingler en haut de votre conversation.

Vous pouvez, dès à présent, bénéficier de la nouvelle version de WhatsApp Desktop gratuitement en le téléchargeant via ce lien sur le Microsoft Store.