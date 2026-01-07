Après des ajouts de fin d'année, ce sont des ajouts de début d'année pour WhatsApp. Ils concernent les discussions de groupe, afin de les rendre " encore plus conviviales et expressives. "

Des étiquettes de membre pour clarifier les rôles

Les étiquettes de membre permettent à chaque participant de s'attribuer un rôle ou une identité spécifique à une discussion. Un utilisateur peut ainsi être " Papa d'Anna " dans un groupe familial et " Gardien de but " dans une discussion sportive.

L'option apporte du contexte, particulièrement utile dans les grands groupes où les identités peuvent être floues. L'étiquette est entièrement personnalisable pour chaque groupe.

Une nouvelle manière de s'exprimer avec les stickers

WhatsApp étend également les possibilités créatives avec les stickers de texte. Cette option permet de transformer n'importe quel mot ou phrase en sticker personnalisé directement depuis la barre de recherche dédiée.

Les stickers nouvellement créés peuvent être ajoutés directement aux packs personnels, sans même avoir besoin de les envoyer au préalable dans une conversation.

Des rappels d'événements pour améliorer l'organisation

Pour simplifier la coordination, WhatsApp introduit les rappels d'événements. Lorsqu'un événement est créé et partagé dans une discussion de groupe, son organisateur peut configurer des rappels anticipés personnalisés pour tous les invités.

Cela " aide tout le monde à se souvenir de se rendre à la fête que vous organisez ou de rejoindre l'appel au bon moment, en fonction du type d'événement ".