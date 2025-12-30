Le passage au Nouvel An représente chaque année la période la plus intense pour WhatsApp, surpassant les volumes quotidiens déjà colossaux de 100 milliards de messages et 2 milliards d'appels.

Pour marquer le coup et accompagner les milliards d'utilisateurs qui se souhaiteront la bonne année, WhatsApp annonce des nouveautés disponibles durant cette période.

L'ajout de touches festives pour WhatsApp

WhatsApp lance un pack de stickers 2026 dédié et réintroduit les réactions animées avec l'émoji confettis.

Pour les appels vidéo, il sera possible d'activer des effets visuels comme des feux d'artifice, des étoiles ou encore des confettis, en appuyant sur l'icône des effets pendant l'appel.

L'arrivée des stickers animés dans les statuts constitue de son côté une première. " Choisissez une composition spéciale 2026 avec un sticker animé pour accueillir la nouvelle année. "

Les bons tuyaux de WhatsApp

Au-delà des simples vœux, la plateforme met en avant ses outils pour l'organisation des célébrations du Nouvel An.

Par exemple, la création d'un événement directement dans une discussion de groupe, avec la possibilité de l'épingler pour qu'il reste visible et en recueillant les réponses. WhatsApp suggère aussi l'utilisation de sondages pour choisir le menu, les boissons ou les activités, voire le partage des localisations en direct.

Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, l'application de messagerie encourage l'envoi de notes vidéo et vocales.