L'annonce d'une nouvelle fonctionnalité semble imminente pour la messagerie WhatsApp de Meta. Pour le moment, c'est du teasing un tantinet énigmatique avec la publication d'une vidéo. A priori, elle laisse entrevoir l'arrivée officielle d'un bouton d'édition.

Le mystère n'est pas très épais, sachant que WhatsApp planche depuis plusieurs mois sur une option permettant d'éditer des messages après envoi. Cette possibilité fait actuellement défaut, alors que WhatsApp autorise la suppression des messages après envoi.

L'option d'édition pourrait par exemple s'avérer utile dans le contexte de la correction d'une faute d'orthographe, ou tout simplement afin de permettre à un utilisateur de procéder à une modification rapide.

Ce qui a déjà filtré

Selon les éléments déjà repérés dans une version bêta de WhatsApp pour iPhone, l'édition des messages envoyés pourra se faire via un appui long et dans un délai de jusqu'à 15 minutes. Sachant par exemple que pour son application Messages, Apple autorise la modification d'un message jusqu'à cinq fois et tant qu'il n'a pas été envoyé depuis plus de 15 minutes.

Le mode opératoire de l'édition des messages avec WhatsApp est toutefois susceptible de faire l'objet d'ajustements avant son officialisation en bonne et due forme. Aux dernières nouvelles et indiscrétions, l'affichage de l'historique des modifications aux autres utilisateurs n'était pas prévu.

Par ailleurs, la fonctionnalité d'édition des messages après envoi ne devrait prendre en charge les messages qu'au format texte seul, pas le texte associé à des photos ou des vidéos partagées. Elle sera aussi disponible sur Android et sur le Web.

Coming soon...

Un calendrier de déploiement reste à connaître. Une question de jours ou de semaines ? Le dernier ajout en date de WhatsApp concerne le verrouillage des discussions. Une discussion peut être déplacée de la boîte de réception vers un dossier uniquement accessible par le biais du mot de passe de l'appareil ou de l'empreinte biométrique.

Le verrouillage des discussions répond notamment à un besoin de confidentialité dans le cadre du partage d'un smartphone.