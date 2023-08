Depuis plusieurs mois et en bêta depuis le début de l'été, la populaire application de messagerie WhatsApp teste la possibilité d'envoyer des photos en haute définition. Patron et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg annonce une mise à niveau pour le partage de photos sur WhatsApp et officialise ainsi l'envoi en HD.

Le déploiement a lieu à l'échelle mondiale et de manière progressive au cours des prochaines semaines. En plus de la qualité Standard qui restera l'option par défaut lors de l'envoi, il sera proposé la qualité HD qui n'aura pas d'impact sur le chiffrement de bout en bout.

Un exemple donné pour l'envoi d'une photo est un choix entre une définition de 1365 x 2048 pixels (Standard) et une définition de 2000 x 3000 pixels (HD). Une icône pour signaler une qualité HD sera affichée et se retrouvera sur la photo partagée.

Prochainement pour les vidéos

WhatsApp attire l'attention sur le fait que - bien évidemment - les photos en qualité Standard utilisent moins d'espace de stockage et sont plus rapides à envoyer. Les destinataires auront en outre une certaine latitude.

" Pour les images reçues avec une faible bande passante, il sera ensuite possible de choisir, image par image, de conserver la version standard ou de l'enregistrer en haute définition ", souligne WhatsApp qui dépasse les 2 milliards d'utilisateurs dans le monde.

Une autre point ajouté par WhatsApp est que la qualité HD ne sera pas réservée aux seules photos à l'avenir. Le partage de vidéos haute définition est promis pour bientôt, sans toutefois de calendrier précis à ce sujet.