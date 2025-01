L'Espace Comptes (ou Accounts Center) de Meta va pouvoir accueillir WhatsApp en plus des comptes Facebook, Instagram et Meta (Meta Quest).

Grâce à cette intégration, Meta indique notamment qu'il sera plus facile de partager les mises à jour du statut WhatsApp sur Facebook ou Instagram, tandis que la connexion - ou reconnexion - à plusieurs applications pourra se faire sous l'égide d'une authentification unique.

Ultérieurement et en plus de la gestion de certains paramètres, Meta met également en avant une gestion centralisée pour les avatars, les stickers Meta AI et les créations Imagine Me. Si la génération de contenus avec Meta AI n'est pas disponible partout, il s'agit en tout cas de favoriser les expériences partagées.

Pas d'intégration par défaut

Meta évoque un déploiement à l'échelle mondiale au cours des prochains mois. Pour autant, il n'y aura pas d'activation automatique. Quoi qu'il en soit, l'ajout du compte WhatsApp à l'Espace Comptes sera entièrement facultatif.

Bien évidemment, Meta assure que même avec l'ajout d'un compte WhatsApp à l'Espace Comptes, les messages et appels demeurent protégés par le chiffrement de bout en bout.