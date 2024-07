À partir d'aujourd'hui et dans le courant des prochaines semaines, WhatsApp annonce le déploiement d'une fonctionnalité Favoris. Pour les discussions et les appels, elle doit permettre de trouver facilement les personnes et les groupes faisant partie des échanges les plus fréquents.

Cet outil pratique est aussi relativement basique, ce qui interroge sur le pourquoi de son arrivée aussi tardive au sein de la populaire application de messagerie dans le giron de Meta. Il apparaît en tant que filtre dans les discussions, quand il s'agit d'une section dédiée en haut de l'onglet Appels.

Bien évidemment, il est possible d'ajouter des favoris pour choisir les contacts ou les groupes désirés, et la gestion peut se faire dans les paramètres.

Dans la continuité des derniers mois

La fonctionnalité Favoris pour WhatsApp débarque quelque temps après l'ajout des filtres de discussion Toutes, Non lues et Groupes, pour l'organisation des conversations.

" Nous continuerons de développer davantage d'options pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous ", avait souligné WhatsApp à l'époque. Les Favoris en sont une démonstration.