« Chaque année, nous faisons le point sur les appareils et logiciels qui sont les plus anciens et qui comptent le moins d'utilisateurs. Ces appareils peuvent également ne pas disposer des dernières mises à jour en matière de sécurité ou ne pas avoir les fonctionnalités requises pour faire fonctionner WhatsApp », indique le service de messagerie dans le giron de Meta.

À partir du 1er janvier 2025, la sanction tombe pour plusieurs smartphones Android qui seront abandonnés par WhatsApp. Une liste était déjà connue, mais elle circule à nouveau avec l'échéance qui approche.

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola : Moto G, Razr HD, Moto E (2014)

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

Une telle liste au caractère officieux n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut retenir est que la fin de la prise en charge de WhatsApp sur d'anciens appareils Android touche ceux qui fonctionnent encore avec Android 4.4 (alias KitKat). Les Google Play Services y sont obsolètes depuis l'été 2023.

Bientôt iOS 15.1 au minimum pour l'iPhone

Du côté de l'iPhone, une échéance un peu plus lointaine est à avoir en tête avec WhatsApp. À compter du 5 mai 2025, seulement la version iOS 15.1 et les versions ultérieures seront prises en charge. Pour le moment, le support concerne iOS 12 et les versions ultérieures.