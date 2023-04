Plus de 2 milliards d'individus à travers le globe se servent de l'application de communication WhatsApp. Pour un utilisateur qui en dépend grandement, un téléphone qui ne supporte plus cette application peut devenir obsolète.

Malheureusement, le service de messagerie de Meta doit périodiquement interrompre la compatibilité avec certaines versions d'Android ou d'iOS pour des raisons de sécurité ou de cohérence. Il se peut également que WhatsApp cherche à se concentrer sur les versions les plus courantes et les plus récentes pour éviter d'avoir à faire du support sur des appareils moins évolués.

Ainsi, si vous êtes toujours en possession d'un téléphone portable fonctionnant avec Android 4.4 ou Android KitKat, vous vous trouvez malheureusement dans la catégorie des personnes qui ne sont plus en mesure d'utiliser WhatsApp (à moins de dénicher une mise à jour ou de remplacer votre téléphone). L'application mobile a tout récemment lancé une nouvelle version bêta sous Android (version 2.23.9.2) qui prend en compte ces restrictions.

WhatsApp abandonnera-t-il bientôt Android 4.4 ?

Selon la dernière version beta de l'application Android de WhatsApp, la messagerie instantanée se prépare à cesser de prendre en charge la version 4.4 d'Android. Bientôt, les utilisateurs devront donc disposer d'un téléphone portable tournant sous Android 5.0 au minimum pour l'utiliser. Il est important de noter qu'Android 4.4 est une version très ancienne du système d'exploitation de Google, datant d'il y a 10 ans. Cependant, malgré son âge, il existe encore un grand nombre de personnes l'utilisant.

Selon les données officielles les plus récentes qui ont été publiées en janvier 2023, Android 4.4 est utilisé par moins de 1 % des utilisateurs de l'OS. Bien que cela puisse sembler peu en termes de pourcentage, moins de 1 % représente un nombre important d'utilisateurs à l'échelle du système d'exploitation.

À titre de rappel, la version la plus récente d'Android est actuellement Android 13, lancée en 2022. Google est déjà en train de tester Android 14 en version beta, qu'il devrait lancer à l'automne. Tout ce remue-ménage laisse à penser que de nouvelles fonctionnalités WhatsApp pourraient apparaitre. Et vous, êtes-vous concernés ?