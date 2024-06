Depuis l'année dernière, l'application de messagerie WhatsApp propose le partage en qualité HD de photos et de vidéos. Cette qualité HD s'ajoute à la qualité dite Standard.

Pour l'envoi d'une photo, un choix est par exemple donné entre une définition de 1365 x 2048 pixels (Standard) et une définition de 2000 x 3000 pixels (HD). Pour l'envoi d'une vidéo, ce sera en 420p (Standard) ou 720p (HD).

Il y a toutefois une contrainte, dans la mesure où il est nécessaire d'opter manuellement pour la qualité HD à chaque envoi. Le déploiement d'une petite nouveauté apporte une solution simple.

Une qualité HD paramétrable par défaut

Dans les paramètres de l'application WhatsApp et " Stockage et données ", il devient possible de définir la qualité du chargement entre qualité standard et qualité HD pour la qualité des médias.

Le cas échéant, la qualité HD peut donc devenir celle par défaut pour l'envoi des photos et des vidéos dans les discussions.

WhatsApp détaille que la qualité Standard est synonyme d'envoi plus rapide avec une taille de fichier plus petite. Pour la qualité HD, c'est un envoi plus lent avec une taille jusqu'à six fois plus importante.